За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам пяти месяцев увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 25%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 2 357 180 пассажиров (+15,4%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 654 855 (+17,2%), на международных — 702 325 (+11,4%).

В мае пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 525 883 человека, увеличившись на 15,7% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 382 378 пассажиров (+16,5%), на международных — 143 505 (+13,7%).

— Самыми динамичными направлениями мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Новокузнецк (+511,7%), Горно-Алтайск (+492,8%), Улан-Удэ (+170,9%), Челябинск (+152,4%), Пермь (+122,3%), Новый Уренгой (+97,2%), Сочи (+81,4%), Благовещенск (+78,6%), Чита (+76,5%). На международных — Шанхай (+188,5%), Наманган (+160,7%), Тбилиси (+110,5%), Камрань (+70%), — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самыми популярными направлениями по итогам мая 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Сочи, Анталья, Камрань, Пекин, Бангкок, Санья, Бишкек, Ош, Алматы, Ташкент, Нур-Султан (Астана).

В мае открыты рейсы в третий по величине город Китая после Пекина и Шанхая — Гуанчжоу.

За пять месяцев аэропорт обслужил 11 991 самолёто-вылет (+11,3% к аналогичному периоду прошлого года), в мае — 2 730 (+11,7%).

С начала 2019 года грузопоток составил 12 540 тонн, в том числе в мае — 2 667 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa