 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

Количество трансферных пассажиров увеличилось на 43%.
  • 18/06/2019, 15:39
За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам пяти месяцев увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 25%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 2 357 180 пассажиров (+15,4%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 654 855 (+17,2%), на международных — 702 325 (+11,4%).

В мае пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 525 883 человека, увеличившись на 15,7% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 382 378 пассажиров (+16,5%), на международных — 143 505 (+13,7%).

— Самыми динамичными направлениями мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Новокузнецк (+511,7%), Горно-Алтайск (+492,8%), Улан-Удэ (+170,9%), Челябинск (+152,4%), Пермь (+122,3%), Новый Уренгой (+97,2%), Сочи (+81,4%), Благовещенск (+78,6%), Чита (+76,5%). На международных — Шанхай (+188,5%), Наманган (+160,7%), Тбилиси (+110,5%), Камрань (+70%), — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самыми популярными направлениями по итогам мая 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Сочи, Анталья, Камрань, Пекин, Бангкок, Санья, Бишкек, Ош, Алматы, Ташкент, Нур-Султан (Астана).

В мае открыты рейсы в третий по величине город Китая после Пекина и Шанхая — Гуанчжоу.

За пять месяцев аэропорт обслужил 11 991 самолёто-вылет (+11,3% к аналогичному периоду прошлого года), в мае — 2 730 (+11,7%).

С начала 2019 года грузопоток составил 12 540 тонн, в том числе в мае — 2 667 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

В Новосибирске перед судом предстанет начальник ЗС МТУ Росавиации

В Новосибирске перед судом предстанет начальник ЗС МТУ Росавиации

18/06/2019, 11:06
Он обвиняется в получении взяток за общее покровительство и попустительство по службе.
За год работы СГК перечислила в бюджет почти 1.7 млрд рублей

За год работы СГК перечислила в бюджет почти 1.7 млрд рублей

18/06/2019, 11:01
В том числе — 1 млрд 452 млн рублей в областной бюджет.
Очередной реставрацией оперного театра вновь займется «РСК-Ренессанс»

Очередной реставрацией оперного театра вновь займется «РСК-Ренессанс»

18/06/2019, 10:33
Цена отыгранного контракта составила 215 млн руб.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

18/06/2019, 16:08

В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

18/06/2019, 15:32

Выпускница НГТУ НЭТИ в списке перспективных российских предпринимателей

18/06/2019, 14:42

Тоже центр. Исторический

18/06/2019, 13:58

Застройщики запаслись ДДУ

18/06/2019, 13:16

В Новосибирске перед судом предстанет начальник ЗС МТУ Росавиации

18/06/2019, 11:06

За год работы СГК перечислила в бюджет почти 1.7 млрд рублей

18/06/2019, 11:01

Очередной реставрацией оперного театра вновь займется «РСК-Ренессанс»

18/06/2019, 10:33

Для ФК «Новосибирск» выстроили комбинацию

18/06/2019, 10:27

Урбан-виллы. Новый формат развития застроенных территорий

17/06/2019, 20:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска