Рекламодателям

Мэр Новосибирска не понимает, что происходит с мусором

  • 24/05/2023, 09:30
Автор:
смена регионального оператора в Новосибирске
В мэрии Новосибирска проанализируют, что изменилось после смены регионального оператора.

— Количество обращений граждан по вывозу ТКО с начала января — момента изменений в управлении этим бизнесом — как прокомментируете? — поинтересовался на еженедельном аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Вывоз мусора

«Ситуация ненормальная». Новосибирск завален крупногабаритным мусором

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев пояснил, что всплеск жалоб был в феврале, когда происходила смена в руководстве прошлого регионального оператора, в компании началось конкурсное управление и по городу Новосибирску менялись почти все перевозчики.

— В тот момент в неделю в мэрию поступало до 150 обращений в неделю. На сегодня мы видим резкое сокращение обращений, даже в летнее время. Мы понимаем, что был проведен субботник, где-то остаются незачищены площадки и отделы для крупногабаритного мусора, то есть мы видим, что ситуация взята под контроль, — подчеркнул чиновник.

По его словам, за минувшую неделю на «горячую линию» поступили 23 обращения со всего города. Чтобы проконтролировать состояние городских территорий в части уборки контейнерных площадок, было дано задание комитету муниципальной жилищной инспекции проверить контейнерные площадки.

— Проверили почти по всем районам города, выборочно осмотрели 107 контейнерных площадок. Результат — 95 площадок или 89% — полностью зачищены, на 3 мусор в графике вывоза. Только на 9 в отсеках для крупногабаритного мусора были складированы мешки, сухие ветки и мусор, —добавил Перязев.

Он также сообщил, что на прошлой неделе было дано поручение МУП «Спецавтохозяйство»: помочь районам, которые не имеют возможности доставлять из отсеков КГМ мусор после субботника своими силами. Работы были проведены в Первомайском, Ленинском и Советском районах.

— Тем не менее я вижу в СМИ, что кто-то пытается комментировать, что ничего не изменилось после смены оператора. Даю поручение: дать аналитику в разрезе и динамику, как было до смены регоператора и как сейчас, что изменилось, количество обращений. Очень важный фактор — задолженность. Чтобы департамент информационной политики дал объективную информацию, — поручил Анатолий Локоть.

Руководитель группы ГК «АрктикаСити» Александр Волков сообщил редакции, что, по его мнению, ситуация со сменой регоператора в некоторых локациях ухудшилась. Об этом же ему говорили сотрудники компаний, осуществляющих вывоз отходов из районов области. В частности, Каргатского и Чулымского.

— Если говорить о контейнерных площадках в Новосибирске, то я вижу, что мусор вывозится по странному стандарту качества. Баки вывозят вовремя, при этом по крупногабаритному мусору полный провал. Может, это связано с особым мнением МУП САХ о том, что нужно вывозить, а что нет? Но раньше подход был другой, — рассуждает собеседник редакции Infopro54. — В Каргатском и Чулымском районах говорят о том, что мусор у них не вывозится по 2-3 недели. Я не знаю, что происходит, но коллеги из районов говорят, что часть подрядчиков там МУП САХ заменил, при этом перевозчики также говорят о проблемах с маршрутами и графиками вывоза мусора.

смена регоператора

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» сменило ООО «Экологию-Новосибирск» в феврале 2023 года. Директор САХ Андрей Зыков сообщал, что намерен выстраивать работу с действующими подрядчиками, при этом само муниципальное предприятие планирует перевозить не более 50% от общего объема отходов. Конкурс по выбору нового регоператора МинЖКХ планировал объявить в течение года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон. 

Фото предоставлено Александром Волковым

913

Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Спецавтохозяйство смена регионального оператора Экология-Новосибирск Дмитрий Перязев вывоз мусора АрктикаСити Андрей Зыков Анатолий Локоть Александр Волков


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Зарплаты чиновников в Новосибирске

Муниципальные работники бегут от зарплаты в 42 тысячи рублей в Новосибирске

О нехватке кадров и низкой зарплате заявили в муниципальном учреждении «Управление капитального строительства».
Читать статью >>
Новосибирские предприятия существенно подняли зарплаты

Новосибирские предприятия существенно подняли зарплаты

Но соискатели хотят еще больше.
Читать статью >>
контракты на ремонт дорог срываются

Муниципалитеты Новосибирской области все-таки рискуют потерять выделенные на ремонт дорог деньги

В районах признают, что не успевают до лета заключить контракты на ремонт дорог.
Читать статью >>
Четвертому мосту в Новосибирске хотят дать официальное название Николаевский

Четвертый мост в Новосибирске предложили назвать Николаевским

С таким предложением выступила Общественная палата Новосибирской области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Санкции мешают доставке автозапчастей премиум-класса из европейских стран в Россию

24/05/2023, 12:54

Муниципальные работники бегут от зарплаты в 42 тысячи рублей в Новосибирске

24/05/2023, 12:16

В НГУ увеличили количество бюджетных мест

24/05/2023, 12:10

Платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента

24/05/2023, 11:56
Популярное

Движение пешеходов в районе ремонта моста через реку Тулу запрещено

24/05/2023, 12:30

Новосибирцы могут жаловаться на уборку улиц круглосуточно

24/05/2023, 11:46

Страны, идеально подходящие для летнего отдыха в 2023 году

24/05/2023, 11:30
Новости компаний

«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

24/05/2023, 12:44

ВТБ на 40% увеличил портфель депозитов в юанях

23/05/2023, 14:34

Материалы о тружениках Западно-Сибирской магистрали принимаются в номинацию «ПРОфессия железнодорожник» конкурса «Сибирь.ПРО»

23/05/2023, 12:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска