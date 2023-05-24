Мэр Новосибирска не понимает, что происходит с мусором

— Количество обращений граждан по вывозу ТКО с начала января — момента изменений в управлении этим бизнесом — как прокомментируете? — поинтересовался на еженедельном аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В тот момент в неделю в мэрию поступало до 150 обращений в неделю. На сегодня мы видим резкое сокращение обращений, даже в летнее время. Мы понимаем, что был проведен субботник, где-то остаются незачищены площадки и отделы для крупногабаритного мусора, то есть мы видим, что ситуация взята под контроль, — подчеркнул чиновник.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев пояснил, что всплеск жалоб был в феврале, когда происходила смена в руководстве прошлого регионального оператора, в компании началось конкурсное управление и по городу Новосибирску менялись почти все перевозчики.

По его словам, за минувшую неделю на «горячую линию» поступили 23 обращения со всего города. Чтобы проконтролировать состояние городских территорий в части уборки контейнерных площадок, было дано задание комитету муниципальной жилищной инспекции проверить контейнерные площадки.

— Проверили почти по всем районам города, выборочно осмотрели 107 контейнерных площадок. Результат — 95 площадок или 89% — полностью зачищены, на 3 мусор в графике вывоза. Только на 9 в отсеках для крупногабаритного мусора были складированы мешки, сухие ветки и мусор, —добавил Перязев.

Он также сообщил, что на прошлой неделе было дано поручение МУП «Спецавтохозяйство»: помочь районам, которые не имеют возможности доставлять из отсеков КГМ мусор после субботника своими силами. Работы были проведены в Первомайском, Ленинском и Советском районах.

— Тем не менее я вижу в СМИ, что кто-то пытается комментировать, что ничего не изменилось после смены оператора. Даю поручение: дать аналитику в разрезе и динамику, как было до смены регоператора и как сейчас, что изменилось, количество обращений. Очень важный фактор — задолженность. Чтобы департамент информационной политики дал объективную информацию, — поручил Анатолий Локоть.

Руководитель группы ГК «АрктикаСити» Александр Волков сообщил редакции, что, по его мнению, ситуация со сменой регоператора в некоторых локациях ухудшилась. Об этом же ему говорили сотрудники компаний, осуществляющих вывоз отходов из районов области. В частности, Каргатского и Чулымского.

— Если говорить о контейнерных площадках в Новосибирске, то я вижу, что мусор вывозится по странному стандарту качества. Баки вывозят вовремя, при этом по крупногабаритному мусору полный провал. Может, это связано с особым мнением МУП САХ о том, что нужно вывозить, а что нет? Но раньше подход был другой, — рассуждает собеседник редакции Infopro54. — В Каргатском и Чулымском районах говорят о том, что мусор у них не вывозится по 2-3 недели. Я не знаю, что происходит, но коллеги из районов говорят, что часть подрядчиков там МУП САХ заменил, при этом перевозчики также говорят о проблемах с маршрутами и графиками вывоза мусора.

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» сменило ООО «Экологию-Новосибирск» в феврале 2023 года. Директор САХ Андрей Зыков сообщал, что намерен выстраивать работу с действующими подрядчиками, при этом само муниципальное предприятие планирует перевозить не более 50% от общего объема отходов. Конкурс по выбору нового регоператора МинЖКХ планировал объявить в течение года.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон.