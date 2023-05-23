В Новосибирске ожидается резкое увеличение количества выпускников-медалистов

— В этом году на завершение обучения с отличием претендуют 852 школьника. Для сравнения, в прошлом году — 750, — сообщила на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

В этом году, по ее словам, школу оканчивают 27210 тыс выпускников — на 1190 больше, чем годом ранее. Из них 9 тысяч — выпускники одиннадцатых классов, 18 тыс — девятых классов.

С 26 мая для одиннадцатиклассников начинаются единые госэкзамены. В первый день выпускники будут сдавать экзамен по выбору: географию, литературу или химию. 29 мая пройдет экзамен по русскому, 1 июня по математике в профильном и базовом уровне.

— Профильный уровень в этом году выбрали 52% выпускников. Это радует, так как дети планируют поступать на технические специальности, — говорит Елена Кащенко. — Самым популярным экзаменом по выбору, по-прежнему является обществознание — 56%. Далее идут информатика — 33%, история — 18%, биология — 17%, физика — 14%. Меньше всего интереса школьники проявили к литературе и географии.

Для проведения ЕГЭ в Новосибирске будет работать 56 пунктов на территории образовательных учреждений, 13 на дому и 8 в исправительных учреждениях ГУ ФСИН.

Экзамены для девятиклассников стартуют 24 мая. Первым будет также экзамен по выбору: история, физика или биология. 6 июня пройдет экзамен по русскому, 9 — по математике.

— По ГИА у нас также самый популярный экзамен обществознание — 56%. На втором месте информатика — 43%, далее идет география — 39%. В аутсайдерах — история и литература, — констатирует замначальника департамента образования мэрии Новосибирска

Для проведения ГИА в Новосибирске создано 98 пунктов сдачи экзаменов в школах, 28 на дому и 7 в учреждениям ГУ ФСИН.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске, впервые после начала пандемии, пройдет единый выпускной.