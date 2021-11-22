Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Предложения по изменению тех или иных норм генплана вместо широкого обсуждения будет рассматривать специально собранная комиссия из муниципальных чиновников и представителей депутатского корпуса. Такое решение, озвученное «строительным» вице-мэром Алексеем Кондратьевым на заседании комиссии горсовета по градостроительству, предстоит принять или отклонить сессии горсовета. Как пояснил Кондратьев, работать данная комиссия будет по аналогии с комиссией по правилам землепользования и застройки. Ранее каждое предложение по изменению генплана тщательно отрабатывалось.
— Теперь ежемесячно реагировать не будем, — сообщает вице-мэр. — Будем рассматривать комиссионно. Понятно, что город развивается, генплан будет нуждаться в актуализации и какие-то предложения жителей будут поступать. Нам необходим этот фильтр.
В качестве возможных будущих генплановых предложений в мэрии называют предложения, связанные с реализацией на территории Новосибирска таких проектов, как «Академгородок 2.0», четвертый мост, Юго-Западный транзит. По предварительным подсчетам, работы по актуализации генплана обойдутся ориентировочно в 40 млн рублей в год.
При этом, как правило, многое из временного становится постоянным…
Фото: pixabay.com автор: phtorxp
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