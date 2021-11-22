Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Предложения по изменению тех или иных норм генплана вместо широкого обсуждения будет рассматривать специально собранная комиссия из муниципальных чиновников и представителей депутатского корпуса. Такое решение, озвученное «строительным» вице-мэром Алексеем Кондратьевым на заседании комиссии горсовета по градостроительству, предстоит принять или отклонить сессии горсовета. Как пояснил Кондратьев, работать данная комиссия будет по аналогии с комиссией по правилам землепользования и застройки. Ранее каждое предложение по изменению генплана тщательно отрабатывалось.

— Теперь ежемесячно реагировать не будем, — сообщает вице-мэр. — Будем рассматривать комиссионно. Понятно, что город развивается, генплан будет нуждаться в актуализации и какие-то предложения жителей будут поступать. Нам необходим этот фильтр.

В качестве возможных будущих генплановых предложений в мэрии называют предложения, связанные с реализацией на территории Новосибирска таких проектов, как «Академгородок 2.0», четвертый мост, Юго-Западный транзит. По предварительным подсчетам, работы по актуализации генплана обойдутся ориентировочно в 40 млн рублей в год.

Напомним, что в первом чтении на октябрьской сессии горсовета уже было принято еще одно фильтрационно-градостроительное решение о замене публичных слушаний общественными обсуждениями, сводящими участие собственно общественности к минимуму и предлагающее ей участвовать в этом процессе онлайн. Однако активисты заявляют о «кривизне» данной схемы, когда интернет-платформу массово атакуют люди, ангажированные тем или иным застройщиком. Поправка, поступившая от депутата Светланы Каверзиной, о том, чтобы не принимать такое решение, не прошла. Если перевести причину этого с чиновничьего языка на человеческий, то проект решения, принятого в первом чтении, представлен настолько мудрено, что попытки внести поправку привели к тому, что сама поправка стала противоречить собственной логике. Инициаторы изоляции градостроительной политики от общественности уверяют, что это «временные трудности», связанные с ковид-ограничениями. В то же время стоит напомнить, что региональное правительство уже пошло на смягчение ряда ограничительных мер, разрешив, в частности, повысить заполняемость культурных и спортивных мероприятий с 50 до 70%.

При этом, как правило, многое из временного становится постоянным…