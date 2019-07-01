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В Новосибирске начали строить дома с экопарком и выходом на Красный проспект

  • 01/07/2019, 17:06
ООО «Ельцовский парк» (входит в ГК «Химметалл») открыл продажи квартир в двух домах по ул. Танковая рядом с поймой реки Ельцовка и станцией метро «Заельцовская».

В Новосибирске начали строить дома с экопарком и выходом на Красный проспектРанее застройщик уже инвестировал порядка 30 млн.рублей в проект благоустройства  городского линейного парка в пойме реки Ельцовка, очистку береговой территории, расселение ветхого жилья. По проекту объем инвестиций составит еще порядка 700 млн.рублей.

В июне 2019 года застройщик получил разрешение на строительство двух домов высотой 16 этажей в жилом комплексе «Ельцовский парк». Ввод в эксплуатацию во III кв. 2021 года. Стоимость квадратного метра начинается от 60,4 тыс.руб. Площадь участка — 1,5 га.

Строительство разделено на II этапа. В первом этапе — два 16 этажных дома на 285 квартир класса комфорт-плюс, площадь которых от 25 до 85 кв.м. (это 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры и студии). Кроме того, в комплексе запроектированы 16 помещений под магазины и офисы с отдельным входом площадью от 19 до 54 кв.м. Высота потолков в квартирах – 2,7 м, в коммерческих помещениях – 3 м.

Во всех квартирах запроектированы большие витражные окна и панорамное остекление на лоджиях и балконах. Стены в квартирах будут оштукатурены, на полу – стяжка пола, окна квартир и лоджий – кэшированные, установлены стальные входные двери. В местах общего пользования предусмотрена дизайнерская отделка. Материал строительства дома – сборная железобетонная конструкция с бетонированием монолитного пояса на строительной площадке.

Архитектурная концепция комплекса была разработана творческой мастерской Фефелова В.В. Она предусматривает, что пойма реки Ельцовка и рельеф местности образуют естественный амфитеатр. По проекту здесь предусмотрен экопарк с зонами для отдыха, спортивными площадкам и родником, как на территории как жилого дома, так и сопредельной с ней территории, строительством пешеходного мостика через реку Ельцовка и организации пешеходного выхода на Красный проспект.

Рекламный материал Проектные декларации ельпарк.рф

Фото предоставлено пресс-службой компании

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