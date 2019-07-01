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НГТУ НЭТИ начал прием документов на новый магистерский профиль

На нем будут готовить инженеров для СКИФ.
  • 01/07/2019, 17:02
НГТУ НЭТИ начал прием документов на новый магистерский профиль

Физико-технический факультет Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (ФТФ НГТУ НЭТИ) впервые объявляет набор на программу магистерской подготовки «Радиофизические методы исследований» (направление 11.04.01 — «Радиотехника»). ФТФ НГТУ НЭТИ совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН будут готовить специалистов инженерно-технического профиля для академического института, сообщили в пресс-службе университета. Вместе с этим планируется подготовка кадров для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включенного в национальный проект «Наука», и других проектов программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

ФТФ НГТУ НЭТИ и ИЯФ СО РАН в 2019 году открыли новый магистерский профиль «Радиофизические методы исследований» по подготовке инженеров, проектировщиков, конструкторов, технологов машиностроения, энергетиков и других специалистов инженерно-технического профиля для работы в научных лабораториях, научно-конструкторском отделе, инженерных службах и на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН.

— Несмотря на то, что новая магистратура организована на базе физико-технического факультета НГТУ НЭТИ, здесь ждут абитуриентов, окончивших любые технические специальности разных вузов. Вступительное испытание представляет собой единый тест, включающий задания по физике, математике и английскому языку. Вопросы теста не выходят за рамки стандартной образовательной программы, — подчеркнули в университете.

На профиль «Радиофизические методы исследований» выделено 10 бюджетных мест, есть возможность обучения на контрактной основе. С первого курса магистранты будут официально трудоустроены в ИЯФ СО РАН.

Планируется, что новая магистратура будет готовить кадры не только для ИЯФ СО РАН, но и для ЦКП «СКИФ», включенного в национальный проект «Наука», и других проектов программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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