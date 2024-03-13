В Новосибирске начали устранять оттаявшие дефекты на дорогах

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов на совещании с главами администраций районов объявил, что дорожные службы должны в ближайшее время устранить дефекты покрытия на городских магистралях.

Такие поддерживающие мероприятия позволят сохранить полотно до начала основного ремонта.

― С понедельника на дороги вышли все рециклеры, ведется ремонт холодным асфальтом. В межсезонье, когда температура воздуха дважды в день переходит нулевую отметку, разрушение дорожного покрытия усиливается, число дефектов растёт, ― прокомментировал начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

Как только в городе установится более теплая погода, то объем работ увеличится.

С наступлением плюсовых температур уже частично расконсервировали ливневую канализацию – в местах возможного подтопления проезжей части.