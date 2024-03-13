Из моратория на демонтаж исключат киоски в Новосибирске

В горсовете Новосибирска рассматриваются корректировки в положение о демонтаже нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории города. Как напомнил на заседании комиссии горсовета по муниципальной собственности начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, в целях поддержки малого бизнеса в Новосибирске во время пандемии был введен мораторий на демонтаж киосков. Для его применения у предпринимателя на руках должен быть действующий договор с мэрией, а также должна отсутствовать задолженность по аренде.

— В этом году мы получили рекомендацию губернатора: исходя из положения дел в стране сохранить эту меру поддержки бизнеса. В отличии от прошлого года, мы решили добавить в положение еще один пункт, на который не распространяется мораторий, — говорит Витухин.

— В прошлом году мы наступали на грабли, когда нужно было благоустраивать площадь Калинина, проспект Маркса. Предприниматели, которые не попали на мораторий, бегали с бумагами, доказывая, что их киоски сносить нельзя. Были даже решения судов с обеспечительными мерами, что приводило к остановке работ по благоустройству, — комментирует Виталий Витухин.

По его словам, в этот список вошли НТО, расположенные на территориях, которые включены в планы благоустройства.

Все остальные требования к предпринимателям для получения моратория на демонтаж сохраняются. По данным департамента инвестиций и потребительского рынка, на сегодняшний день во всех районах города под мораторий попадают 234 нестационарных торговых объекта.

Напомним, в январе заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, подводя итоги работы в 2023 году, сообщил, что за год с улиц города исчезли 1656 нестационарных торговых объектов (НТО).

Судя по муниципальной информационной системе «Схема размещения нестационарных торговых объектов», сейчас в городе размещены 2655 нестационарных торговых объектов. Из них 1217 киосков, 949 торговых павильонов, 123 автолавки, 113 торговых автофургонов.

Больше всего НТО расположено в Ленинском районе Новосибирска — 492, на втором месте — Октябрьский район (388), на третьем — Дзержинский (370). На последнем месте находится Железнодорожный район — 93 объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что улицы Новосибирска разделят на категории, в соответствии с которыми предлагается прописать правила размещения наружной рекламы, нестационарных торговых объектов, озеленения.