«Занесли заражение»: стала известна причина смерти жительницы Новосибирска, которая умерла после удаления зуба

Продолжение получила история трагической гибели 27-летней Алины Зотовой, которая внезапно впала в кому и умерла после посещения муниципальной стоматологии.

Это страшное событие произошло еще в конце 2023 года. Девушка несколько дней страдала от воспалившегося зуба мудрости. Мама сибирячки уговорила ее сходить в поликлинику.

― Стоматология государственная у нас рядом с домом. Когда уже поднялась температура и десна распухла, то я настояла, чтобы дочь шла к врачу. Она записалась на прием, ей сделали небольшую операцию, все удалили и отправили домой. Уже по дороге Алине стало плохо. Она кое-как зашла в коридор, протянула мне рецепт, где врач выписал антибиотики и обезболивающее. Я сказала ей ложиться в кровать, а сама побежала в ближайшую аптеку, ― вспоминает мама погибшей Лидия Ивановна.

Пока женщина покупала необходимые таблетки, Алина в это время уже практически потеряла сознание. Ее рвало, путалась речь и состояние с каждой минутой ухудшалось. Когда мать вернулась домой, то обнаружила дочь уже обмякшей и совершенно не реагирующей ни на что. Она вызвала скорую помощь. Неотложка ехала очень долго.

― Алину сразу же увезли в реанимацию. Уже там она впала в кому, начали отказывать все внутренние органы. А 2 декабря нам сообщили, что она умерла, ― говорит подруга сибирячки.

Родственники рассказали о случившемся журналистам Infopro54. После огласки этой трагедии Следственный комитет оперативно начал проводить проверку. Свое расследование параллельно начал Минздрав региона.

В больнице, где Алине удалили зуб, изъяли всю документацию и медицинскую карту, опросили персонал. Никаких нарушений Минздрав в работе медиков не нашел.

Предварительно эксперты СК установили, что причиной смерти стал сепсис, то есть заражение крови. Но точно утверждать, что погибшая получила его именно на приеме у стоматолога еще рано. Назначено более детальное исследование, результаты которого до сих пор не готовы.

― По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.

Мама девушки, которая сейчас воспитывает двоих осиротевших детей своей дочери, надеется, что следователи во всем разберутся и виновные будут наказаны.

― Дети до сих пор, забываясь, спрашивают, где мама. С одной стороны, они уже понимают, что больше ее не увидят, но с другой ― очень хотят ее обнять, ― со слезами на глазах рассказывает подруга.

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