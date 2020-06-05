В Новосибирске начата подготовка к строительству тоннельного путепровода

Группа «ВИС» продолжает реализацию крупнейшей транспортной концессии в Сибири – возведение четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске. Мэрией города выдано разрешение на строительство очередного участка – автомобильной дороги на левом берегу с устройством путепровода тоннельного типа. Сообщили в пресс-службе компании. Генподрядчик строительства Производственная фирма «ВИС» (строительный субхолдинг группы «ВИС») проводит подготовительные работы, разворачивается строительная площадка.

В пресс-службе рассказали, что шестиполосная дорога пройдёт от моста до эстакады и пересечёт железнодорожные пути Транссибирской магистрали. Общая протяжённость участка составит 880 метров, тоннеля – 54 метра. Он будет прокладываться в железнодорожной насыпи методом проходки под защитным экраном из труб. Это позволит проводить полноценные строительно-монтажные работы без остановки движения поездов. Такие путепроводы тоннельного типа строятся на крупных транспортных узлах и отличаются долговечностью и безопасностью.

Концессионером проекта выступает Сибирская концессионная компания (входит в транспортный субхолдинг Группы «ВИС»). На обоих берегах реки уже развёрнуты строительные площадки, проложены подъездные дороги для спецтехники, смонтированы и запущены в эксплуатацию два мобильных бетонных завода. Продолжается устройство свай под первые опоры моста и реконструкция Зыряновского путепровода.

Фото предоставлено пресс-службой компании