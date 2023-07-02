В Новосибирске на улице Большой построят школу по концессии за 1,8 млрд рублей

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой школы на улице Большой. Разрешение получило ООО «Школа в Ленинском районе» (входит в ГК «Инфраструктура детства»). Информация об этом размещена на муниципальном портале.

Согласно документу, трехэтажное здание общей площадью 13,5 тысяч кв метров разместится на участке размером 22,2 тыс кв. метров. Она будет рассчитана на 825 человек.

В школе будет 12 кабинетов для начальных классов, еще 13 предназначены для учеников среднего и старшего звеньев. Также в образовательном учреждении предусмотрено три спортзала, столовая и актовый зал на 300 человек.

Предварительная стоимость проекта — 1,8 млрд рублей.

Напомним, школа на улице Большой стала пятой получившей разрешение на строительство по концессии. Всего таких зданий будет шесть. Рассчитаны они в общей сложности на 5775 учеников. Это четыре школы по 1100 мест — на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелёва в Южно-Чемском жилмассиве, на Спортивной в Чистой слободе и на Пролетарской (Ключ-Камышенское плато), одна школа на 825 мест — на ул. Большой и550 мест — на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве. Концессионные соглашения были заключены в декабре 2021 года. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ.

По данным Seldon Basis, ООО «Школа в Ленинском районе» создана в феврале 2022 года в Москве. УК— 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности— деятельность холдинговых компаний. 100% УК компании принадлежит ООО «СБ КАПИТАЛ». Миноритарная доля последней компании через ряд фирм принадлежит «Издательству «Просвещение». Управляющей компанией является ООО «Инфраструктура детства».

Ранее редакция сообщала, о том, что школу за 1,3 млрд рублей на улице Кубовой в Новосибирске построит Строительное управление РСТ.