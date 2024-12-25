На городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр

Городской пляж «Наутилус» и прилегающую к нему территорию ожидает масштабная реновация. С проектом по переформатированию территории на инвестиционный совет Новосибирской области вышел директор ООО «1К ИНВЕСТМЕНТС», основатель бизнес-комьюнити One Company Айрат Ямаев.

Он предоставлял интересы ООО «Специализированный застройщик «Метрополь» и ООО «Наутилус».

— Я являюсь инвестором инвестиционных проектов по комплексному развитию территории известной в Новосибирске, как городской пляж «Наутилус». Территория расположена между Октябрьским и четвертым мостом. Это семь земельных участков площадью 41 гектар, из которых один, площадью 2 гектара, находится у нас в собственности, и шесть земельных участков площадью 39 гектар находятся у нас в аренде по договорам с мэрией города Новосибирска. На протяжении нескольких десятков лет данная территория фактически не развивалась, и пляж, который мы привыкли называть городским, был стихийным, а сейчас вовсе используется в качестве строительной площадки, — отметил инвестор.

В проект, разработанный компанией, входит несколько крупных объектов.

Парк развлечений, который займет 21 гектар. Он состоит из тематического парка аттракционов «Атлантида», круглогодичного парка развлечений «Замок», колесом обозрения и плоскостными парковками.

— Парк аттракционов «Атлантида» будет представлен в нескольких тематических зонах, связанных друг с другом. Каждая зона будет выполнена в собственном стиле, в котором будут прослеживаться единые линии древнего города в разные периоды его существования. Площадь «Замка» составит около 10 тысяч кв метров. Это будет крытая всесезонная локация, которая позволит сохранить привлекательность развлекательной зоны в любое время года, — уточнил господин Ямаев.

По его словам, площадка для мероприятий с колесом обозрения создается для оказания спектра услуг в сфере организации досуга, в том числе, для проведения масштабных культурно-массовых городских мероприятий.

Городской пляж с оздоровительным центром, который планируется построить на участке площадью 9 гектаров. При этом пляжная зона с сервисными пунктами займет около 1500 квадратных метров.

— Для продления сезонности отдыха предлагаем построить круглогодичный оздоровительный центр с термальным комплексом площадью 3500 квадратных метров и открытым подогреваемым бассейном площадью 2000 квадратных метров. Также на территории планируется разместить спортивные площадки, — сообщил инвестор. — Для увеличения туристического потока, планируем создать площади для проведения знаковых мероприятий. Например, Дворец бракосочетаний площадью тысяча кв метров, по примеру того, который находится в Казани. Он может стать достопримечательностью Новосибирска. Для обеспечения связи с рекой, планируем построить пристань с прогулочными катерами и речными трамваями, которые свяжут речную инфраструктуру Новосибирской области с данной территорией.

Культурно-деловой центр «Сибирь-Метрополь» площадью 292 тысячи кв м. Его инвестор планирует построить на том участке, который уже находится в его собственности. Кроме того, под этот проект он планирует использовать еще 6 га. На этой площадке планируется возвести 6,8 тысяч кв метров деловой недвижимости, а также создать парковки общей емкостью 1900 мест.

— В рамках культурно-делового центра планируем создание креативного, образовательного, туристического, IT, конгрессно-выставочного и бизнес-кластера. В туристическом кластере планируется создать четырехзвездочную гостиницу на 800 номеров. В IT-кластере возможно размещение IT-хаба Сбербанка, — заявил Айрат Ямаев.

Инвестиционные проекты культурно-делового центра и городского пляж реализует ООО «Метрополь», парк развлечений — ООО «Наутилус».

Объем инвестиций в проект составляет более 30 млрд рублей. Собственное участие инвестора в проекте предполагается в размере 20-30%. Ямаев подчеркнул, что достигнуты предварительные договоренности с банками о проектном финансировании объектов, а также о финансовом участии в них ряда крупных федеральных игроков.

По мнению Айрата Ямаева, проект можно реализовывать через государственно-частное партнерство. При этом инвестор готов безвозмездно отказаться от права аренды всех земельных участков и передать их безвозмездно мэрии города Новосибирска. По его оценке, реализация заявленных инвестпроектов позволит создать 460 новых рабочих мест, а общее количество рабочих мест, с учетом создания культурно-делового центра, составит более 8 тысяч. Срок окупаемости представленных проектов — от 10 до 13 лет. Совокупный налоговый объем поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области составит 2,3 миллиарда рублей, а с учетом культурно-делового центра — порядка 12 миллиардов рублей.

В качестве мер господдержки инвестор запросил включить проект в государственный реестр масштабных инновационных проектов Новосибирской области, предоставить в аренду без проведения торгов земельные участки.

Губернатор Андрей Травников предложил рассматривать эту инициативу, как концептуальный проект реновации территории, которую много лет никто из арендаторов не мог качественно освоить.

— Я с этой концепцией полностью согласен. Рядом со станцией метро «Спортивная», с ледовой ареной должна появиться гостиница, знаковый деловой центр. Однако зона, прилегающая к пляжу и озеру, должна оставаться зоной общедоступного отдыха, —подчеркнул он.

При этом глава региона отметил, что еще будут обсуждаться детали в части создания парка развлечений, дворца бракосочетания, терм на берегу реки. Также нужно окончательно согласовать технико-экономические параметры здания делового центра.

В итоге инвестору было рекомендовано после урегулирования вопросов по получению земельных участков без торгов подготовить обращение в комиссию по инвестиционной деятельности.

Напомним, пляж «Наутилус» был одним из излюбленных мест летнего отдыха у новосибирцев. В 2019 году пляж закрыли в связи со строительством ледовой арены. На площадке складировали песок для выравнивания рельефа строительной площадки, а также строительные материалы.

В октябре 2021 года компания известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева предложила построить рядом с пляжем «Наутилус» гостиничный комплекс с апартаментами и спортивный кластер с яхт-клубом. Он также планировал вложить в городской пляж «Наутилус» не менее 200 млн рублей.

В начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна была появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».

В октябре 2023 года мэр Новосибирска сообщил, что видит перспективу в создании зоны отдыха на месте бывшего центрального пляжа Новосибирска «Наутилус», по аналогии с парком «Арена».

В августе 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой Арбитражный апелляционный суд обязал арендатора земельных участков пляжа «Наутилус» расторгнуть допсоглашения, заключенные с мэрией Новосибирска.

По данным Seldon.Basis, ООО «СЗ «Метрополь» создано в июле 2024 года, уставный капитал 10 тысяч рублей, директор Евгений Груздев. Учредитель ООО «1К ИНВЕСТМЕНТС» Евгений Груздев и Айрат Ямаев – по 50%.

ООО «Наутилус» создано в ноябре 2024 года. Уставный капитал 50 тысяч рублей, директор Оксана Кихтенко. Учредитель ООО «ЕЭМСИ». 99% «ЕЭМСИ» принадлежит Оксане Кихтенко.

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