В Новосибирске представили список из пяти необычных локаций для зимних прогулок

Новогодние каникулы и праздничные выходные подходят к концу, но у жителей Новосибирска еще есть возможность насладиться волшебной атмосферой. Портал BFM-Новосибирск подготовил список мест, которые стоит посетить.

На первом месте — Церковь Серафима Саровского в селе Турнаево. Этот деревянный храм, возведенный в 1912 году, часто сравнивают с «Сибирскими Кижами».

Далее рекомендуется увидеть замерзший водопад в селе Карпысак Тогучинского района. Здесь расположен искусственный пруд и водопад, который зимой приобретает причудливые ледяные формы.

Третье место занимает снежная колокольня в поселке Краснообск. В этом году там снова проходит Рождественский фестиваль снежных скульптур, посвященный библейским сюжетам.

Местные жители признаются, что особенно ждали фестиваля из-за колокольни, созданной из снега, с настоящими колоколами.

В топ-5 также вошли Новосибирское водохранилище и Павловский сквер.

Ранее редакция сообщала, что чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области.