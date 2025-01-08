В Новосибирске представили список из пяти необычных локаций для зимних прогулок

Новогодние каникулы и праздничные выходные подходят к концу, но у жителей Новосибирска еще есть возможность насладиться волшебной атмосферой. Портал BFM-Новосибирск подготовил список мест, которые стоит посетить.
На первом месте — Церковь Серафима Саровского в селе Турнаево. Этот деревянный храм, возведенный в 1912 году, часто сравнивают с «Сибирскими Кижами».
Далее рекомендуется увидеть замерзший водопад в селе Карпысак Тогучинского района. Здесь расположен искусственный пруд и водопад, который зимой приобретает причудливые ледяные формы.
Третье место занимает снежная колокольня в поселке Краснообск. В этом году там снова проходит Рождественский фестиваль снежных скульптур, посвященный библейским сюжетам.
Местные жители признаются, что особенно ждали фестиваля из-за колокольни, созданной из снега, с настоящими колоколами.
В топ-5 также вошли Новосибирское водохранилище и Павловский сквер.
Ранее редакция сообщала, что чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области.
Фото: ru.freepik.com/Автор: prostooleh
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