Закон по комплексному освоению территорий новосибирский минстрой сдаст на этой неделе

— Сегодня в заделе по жилищному строительству у нас находится 5,3 млн кв метров. Если учесть, что до 2030 года по поручению президента РФ мы должны сдать 22 млн кв метров жилья, то этот задел небольшой. В год мы должны сдавать 2.6 млн кв метров, —напомнил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Для выполнения этой задачи совместно с муниципальными образованиями и городом Новосибирском область планирует резервировать участки под комплексное строительство, в том числе те, которые находятся в федеральной собственности.

— Для того, чтобы сформировать эти участки нам необходима будет поддержка федерального центра. Мало того, что мы работаем собственно по формированию участков — решаем вопросы по земле, нам еще нужно обеспечить эти площадки необходимой инфраструктурой, которая занимает львиную долю в финансировании. Это огромные суммы, — констатировал Шмидт.

Механизмы по привлечению этого финансирования уже есть. Часть прописана в программе «Стимул» по которой регион работает уже 6 лет. Часть в новой программе комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), которая стартовала с 1 января 2021 года.

— Сегодня нам необходимо достаточно много региональных нормативных актов привести в соответствие с федеральными для запуска этой программы в области. Я планирую что рамочный закон мы запустим где-то ориентировочно в конце этой недели. А дальше будем наполнять ту законодательную базу, которая у нас есть на уровне региона и муниципалитетов, — сообщил министр.

Что касается другого федерального инструмента, а именно инфраструктурных облигаций, которые продвигает ДОМ.РФ, то их Новосибирская область пока использовать не планирует.

— Мы пока осторожно и с некоторым недоверием относимся к этому проекту. Шесть регионов, где он внедряется, делают первые шаги. Через квартал посмотрим, что у них получится. По нашему мнению, этот не совсем тот механизм, который подходит для Новосибирской области, — пояснил Иван Шмидт.

Как отмечается на сайте ДОМ.РФ, механизм инфраструктурных облигаций предназначен для снижения прямых расходов бюджетов на строительство инфраструктуры.