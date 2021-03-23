Рекламодателям

Закон по комплексному освоению территорий новосибирский минстрой сдаст на этой неделе

  • 23/03/2021, 17:28
Автор: Юлия Данилова
ministr
Потом начнется работа с другими нормативными актами на уровне области и муниципалитетов.

— Сегодня в заделе по жилищному строительству у нас находится 5,3 млн кв метров. Если учесть, что до 2030 года по поручению президента РФ мы должны сдать 22 млн кв метров жилья, то этот задел небольшой. В год мы должны сдавать 2.6 млн кв метров, —напомнил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Для выполнения этой задачи совместно с муниципальными образованиями и городом Новосибирском область планирует резервировать участки под комплексное строительство, в том числе те, которые находятся в федеральной собственности.

— Для того, чтобы сформировать эти участки нам необходима будет поддержка федерального центра. Мало того, что мы работаем собственно по формированию участков — решаем вопросы по земле, нам еще нужно обеспечить эти площадки необходимой инфраструктурой, которая занимает львиную долю в финансировании. Это огромные суммы, — констатировал Шмидт.

Механизмы по привлечению этого финансирования уже есть. Часть прописана в программе «Стимул» по которой регион работает уже 6 лет. Часть в новой программе комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ), которая стартовала с 1 января 2021 года.

—  Сегодня нам необходимо достаточно много региональных нормативных актов привести в соответствие с федеральными для запуска этой программы в области. Я планирую что рамочный закон мы запустим где-то ориентировочно в конце этой недели. А дальше будем наполнять ту законодательную базу, которая у нас есть на уровне региона и муниципалитетов, — сообщил министр.

Что касается другого федерального инструмента, а именно инфраструктурных облигаций, которые продвигает ДОМ.РФ, то их Новосибирская область пока использовать не планирует.

— Мы пока осторожно и с некоторым недоверием относимся к этому проекту. Шесть регионов, где он внедряется, делают первые шаги. Через квартал посмотрим, что у них получится. По нашему мнению, этот не совсем тот механизм, который подходит для Новосибирской области, — пояснил Иван Шмидт.

Как отмечается на сайте ДОМ.РФ, механизм инфраструктурных облигаций предназначен для снижения прямых расходов бюджетов на строительство инфраструктуры.

Фото Юлии Даниловой

1 333

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : КУРТ инфраструктура Дом.РФ


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

23/03/2021, 19:28

Прокуратура восстановила права предпринимателей на размещение рекламы

23/03/2021, 19:15

Резкое продолжительное тепло прогнозируют эксперты в Новосибирской области

23/03/2021, 18:29

Минстрой рассчитывает, что строительство поликлиник начнется летом

23/03/2021, 18:11
Новости компаний

В Новосибирске наградили лучших экспортеров

23/03/2021, 17:16

Банк «Левобережный» реализовал новый сервис по банковским гарантиям для компаний МСБ

23/03/2021, 15:27

Клиенты ВТБ Онлайн утроили число платежей по QR-коду

23/03/2021, 14:58

Банк «Открытие» в Новосибирске провел первую конференцию по ВЭД

23/03/2021, 11:00

ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности

23/03/2021, 10:43

Экономика

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Новосибирское правительство не претендует на городские земельные полномочия

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска