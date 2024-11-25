В Новосибирске налоговая банкротит Компанию «Проектстрой»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области требует банкротства новосибирской компании ООО «Компания «Проектстрой». Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Сумма долга предприятия — 109 472 670,22 рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

По данным Seldon Basis, ООО «Компания «Проектстрой» создана в 2013 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». Кроме того, компания оказывает услуги по «Строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», «Разборке и сносу зданий», «Производству земляных работ», «Торговле оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства», а также «Деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях»

60% компании принадлежит самой компании. Генеральным директором обозначен Юрий Котовщиков. Ему принадлежит 40% активов компании. Также он является директором и совладельцем одноименной компании (ООО «ПроектСтрой», которая специализируется на деятельности в области архитектуры). Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 247,6 млн рублей (в 2022 году — 188,1 млн рублей), чистый убыток — 4 млн рублей (в 2022 году — убыток составил 11,5 млн рублей). В активе компании 8 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c АО «РЭМИС» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что налоговая предъявила «Деловым линиям Сибири» иск на 1,9 млрд рублей.