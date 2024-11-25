Две новосибирские компании получили Золотой знак «Надёжный застройщик России»

Золотой знак «Надежный застройщик России» присуждается с 2014 года и вручается строительным компаниям, которые демонстрируют безукоризненное соблюдение прав и интересов участников долевого строительства. Эта награда считается одной из самых известных и авторитетных в области жилищного строительства в России (согласно данным ЕРЗ, является одной из самых почетных в строительной индустрии).

Отбор лауреатов проходит в два этапа. На первом этапе осуществляется проверка на предмет соблюдения прав участников долевого строительства на всех объектах, находящихся в стадии возведения. Основой этого этапа служит анализ соответствующей документации и оценка работы отдела продаж с помощью метода «тайный покупатель». Второй этап включает в себя анализ наличия или отсутствия жалоб со стороны клиентов и государственных органов.

В результате гражданского мониторинга и по согласованию с комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы, федеральный девелопер VIRA и группа компаний «КПД-Газстрой» получили Золотой знак «Надёжный застройщик России» среди 19 претендентов от Новосибирской области. Это награждение стало признанием их выдающихся достижений в защите законных прав и интересов участников долевого строительства в регионе.

Александр Савельев, генеральный директор компании VIRA отметил, что этот знак свидетельствует о том, что компания движется по правильному пути в своем развитии и в дальнейшем будет придерживаться этой стратегии, обеспечивая надежность и создавая высокий уровень доверия среди клиентов.