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Чиновник мэрии Новосибирска получил предупреждение от ФСБ за хакерскую атаку

  • 22/11/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Чиновник мэрии Новосибирска получил предупреждение от ФСБ за хакерскую атаку
Сайты мэрии оказались заражены вирусом, собирающим информацию

Руководитель управления мэрии Новосибирска получил предупреждение от УФСБ России по Новосибирской области в связи с использованием на веб-сервере муниципалитета устаревших версий программного обеспечения. Кроме того, выяснилось, что в мэрии своевременно не проводились мероприятия по защите информационной системы.

Как уточнили в управлении, в июне сервер мэрии был заражен вредоносным программным обеспечением. Программа была предназначена для несанкционированного удаленного доступа к данным с которыми работали подразделения муниципалитета. Как отметили в пресс-службе УФСБ, это создало условия для уничтожения, блокирования, изменения, либо утечки хранящихся данных.

— Благодаря мерам, предпринятым сотрудниками УФСБ и мэрии, вредоносное программное обеспечение было блокировано. Причинение ущерба мэрии было предотвращено, — подчеркнули в УФСБ.

О каком чиновнике идет речь в управлении не уточняют.

Напомним, в мае с должности начальника департамента связи и информатизации ушел Александр Горнштейн. Он занимал этот пост с 2015 года. В начале июня департамент возглавил Максим Русин, который до этого работал начальником отдела ведомственной цифровизации минцифры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что нынешней осенью были серьезные хакерские атаки на провайдеров. Под ударом также оказались сервисы ВГТРК

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : хакерская атака ФСБ вредоносная программа


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