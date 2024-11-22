Чиновник мэрии Новосибирска получил предупреждение от ФСБ за хакерскую атаку

Руководитель управления мэрии Новосибирска получил предупреждение от УФСБ России по Новосибирской области в связи с использованием на веб-сервере муниципалитета устаревших версий программного обеспечения. Кроме того, выяснилось, что в мэрии своевременно не проводились мероприятия по защите информационной системы.

Как уточнили в управлении, в июне сервер мэрии был заражен вредоносным программным обеспечением. Программа была предназначена для несанкционированного удаленного доступа к данным с которыми работали подразделения муниципалитета. Как отметили в пресс-службе УФСБ, это создало условия для уничтожения, блокирования, изменения, либо утечки хранящихся данных.

— Благодаря мерам, предпринятым сотрудниками УФСБ и мэрии, вредоносное программное обеспечение было блокировано. Причинение ущерба мэрии было предотвращено, — подчеркнули в УФСБ.

О каком чиновнике идет речь в управлении не уточняют.

Напомним, в мае с должности начальника департамента связи и информатизации ушел Александр Горнштейн. Он занимал этот пост с 2015 года. В начале июня департамент возглавил Максим Русин, который до этого работал начальником отдела ведомственной цифровизации минцифры Новосибирской области.

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