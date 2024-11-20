Компания депутата горсовета Алексея Джулая подала на самобанкротство

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о самобанкротстве компании депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая — ООО «Дискус Инвест». Изначально размер обязательств составлял 2,5 миллиона рублей. В тот же день заявитель подал ходатайство о сокращении суммы долга до 2 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Вчера НГС сообщил, что «Дискус-Инвест» накопил долги по зарплате. Сотрудники обратились в прокуратуру и суд. На сайте ФССП 11 исполнительных производств. В компании изданию пояснили, что все вопросы по выплате зарплаты сотрудникам будут решаться в рамках процедуры банкротства.

Стоит отметить, что на днях суд отказался банкротить другую компанию Джулая ООО «Дискус-Строй». Иск о ее банкротстве еще в январе 2023 года подавала Межрайонная инспекция ФНС №17. Исковые требования составляли 27,8 млн рублей (более 24,5 млн рублей — задолженность по налогам, 3 млн рублей пени и около 300 рублей — штрафы). В феврале заявление было принято в производство.

Однако, во время проверки обоснованности требований к должнику, суд установил, что сумма основного долга перед бюджетом у компании составляет 1,9 млн рублей (справка о задолженности МИФНС № 19 по Новосибирской области по состоянию на 18.11.2024 года).

— Таким образом, основания для признания обоснованным заявления о признании должника по настоящему делу отсутствуют, признаков банкротства у должника не выявлено, что является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве должника, — констатировали в суде.

Это уже не первая компания Алексея Джулая, банкротства которой добивается налоговая. В апреле 2024 года инспекция №17 подавала заявление в отношении ООО «Дискус-Проект» (исковые требования — 3,3 млн рублей). В сентябре 2024 года суд отказал в удовлетворении заявления и прекратил дело.

В сентябре Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление мэрии Новосибирска о признании должника — ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» (Алексею Джулаю принадлежит 50% компании)— банкротом. В отношении компании введена процедура наблюдения.

По данным Seldon Basis, ООО «Дискус-Строй» образовано в 2012 году. Уставной капитал компании — 20 тысяч рублей. Единственный учредитель и директор компании — Алексей Джулай. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год: Выручка — 224,8 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей.

ООО «Дискус-Инвест» было основано в 2007 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Учредителем компании является Алексей Джулай, директором — Алексей Ловчиков. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, чистый убыток компании составил 30,4 млн рублей (в 2022 году — 8 тысяч рублей)

Ранее редакция сообщала, что одна из новосибирских аптек подала иск о самобанкротстве. Причина — общая задолженность компании в размере 119 миллионов рублей.