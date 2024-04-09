В Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу

В Новосибирске хотят ввести блокировку парных поездок на электросамокатах. Идею запрета от сервиса Whoosh уже запустили в Санкт-Петербурге и планируют реализовать в других городах России.

— Поездки вдвоём не только очень некомфортны для других участников дорожного движения, но и небезопасны. Если два или больше человек становятся на самокат, то практически всегда они либо падают, либо попадают в ДТП, — рассказал Om1.ru представитель Whoosh Денис Балакирев.

По словам собеседника, новая технология будет учитывать 50 параметров данных, чтобы определить количество человек на популярном ТС. Среди таких показателей выступит вес «пассажиров».

— Технология будет работать как полноценный искусственный интеллект: самостоятельно обучаться, чтобы с точностью определять, превышен лимит людей на самокате или нет, — добавил Балакирев.

Он не исключает, что система блокировки для парочек в Новосибирске может начать работать уже в этом сезоне.

Ранее редакция сообщала о том, что Whoosh объявил о возобновлении сезона в Новосибирске и выводе флота самокатов на улицы города. При этом в компании отмечают, что при ухудшении погодных условий самокаты будут временно недоступны для аренды.