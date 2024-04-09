Передышки с нововведениями для АПК попросили сельхозпроизводители Новосибирской области

На обсуждении подготовки к посевной 2024 года председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков эмоционально предложил коллегам обратиться к федеральному центру с требованием прекратить нововведения для аграрно-промышленного комплекса. Хотя бы до завершения СВО.

Постоянные эксперименты происходят на фоне ухудшения финансового состояния сельхозпроизводителей. По данным Минсельхоза области, в этом году аграрии заявили о приобретении всего 490 единиц техники. Для сравнения: в 2023 году купили 1300 единиц, в 2022-м — более 2000 на 12 млрд рублей.

— Аграрии осторожничают, чтобы нормально зайти в посевную, так как в 2023 году не добрали 1 млн тонн урожая и с обороткой стало хуже, — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. — С другой стороны, идет тренд на покупку энергонасыщенной высокопроизводительной техники, которой нужно меньше.

— Сейчас нужно увеличивать вложения в сельхозтехнику, в инвестпроекты, а нам все зарубают. Еще два-три таких года — и мы вернемся на уровень 90-х по техвооруженности, — заявил он.

Депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль напомнил, что аграриям сейчас совершенно недоступны инвестиционные кредиты.

Андрей Шинделов предложил аграриям обращаться за инвесткредитами в Минэко. Андрей Биль отметил, что в таких программах обязательным условием является увеличение количества рабочих мест.

— О каком увеличении вы говорите? Их сегодня нужно уменьшать, так как на селе некому работать, — подчеркнул он. — Предложение Минэко неактуально. А самостоятельно кредитоваться под 20% годовых?! Насколько хватит возможностей предприятия при такой себестоимости, когда сроков окупаемости не видно?

Председатель комитета Денис Субботин предложил коллегам сформулировать обращение и через сессию обратиться в Минсельхоз и правительство РФ. При этом он напомнил депутатам, что аналогичные обращения сессия готовила по навозу, выезду сельхозтранспорта на дороги и т.д., и они не дали результата.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок.