Рекламодателям

Передышки с нововведениями для АПК попросили сельхозпроизводители Новосибирской области

  • 09/04/2024, 19:10
Автор:
Передышки с нововведениями для АПК попросили сельхозпроизводители Новосибирской области
Аграрии не успевают их «переваривать».

На обсуждении подготовки к посевной 2024 года председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков эмоционально предложил коллегам обратиться к федеральному центру с требованием прекратить нововведения для аграрно-промышленного комплекса. Хотя бы до завершения СВО.

Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

— Я говорю о цифровой маркировке, «Меркурии», утилизации навоза и т.д. У нас в компании большой хозяйственный аппарат, но даже мы не успеваем «переваривать» эти нововведения. Они появляются чуть ли не каждую неделю. При этом нельзя сказать, что они что-то улучшают, — возмутился Бугаков. — К примеру, последнее новшество по агрострахованию. Как только сельхозпредприятия не пытались в него затащить — не получалось. Процент слишком высокий, а у крестьян нет денег. Сейчас при отсутствии страховки господдержка по молоку и посевам сокращается на 50%. То есть на аграриев начинают давить через господдержку. Ну что вы делаете?! Остановитесь хотя бы на время спецоперации! Давайте победим, а потом дальше будем делать!

Постоянные эксперименты происходят на фоне ухудшения финансового состояния сельхозпроизводителей. По данным Минсельхоза области, в этом году аграрии заявили о приобретении всего 490 единиц техники. Для сравнения: в 2023 году купили 1300 единиц, в 2022-м — более 2000 на 12 млрд рублей.

— Аграрии осторожничают, чтобы нормально зайти в посевную, так как в 2023 году не добрали 1 млн тонн урожая и с обороткой стало хуже, — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. — С другой стороны, идет тренд на покупку энергонасыщенной высокопроизводительной техники, которой нужно меньше.

Птицефабрики Новосибирска наращивают производство мяса птицы

Птицефабрики Новосибирска наращивают производство мяса птицы

Депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль напомнил, что аграриям сейчас совершенно недоступны инвестиционные кредиты.

— Сейчас нужно увеличивать вложения в сельхозтехнику, в инвестпроекты, а нам все зарубают. Еще два-три таких года — и мы вернемся на уровень 90-х по техвооруженности, — заявил он.

Андрей Шинделов предложил аграриям обращаться за инвесткредитами в Минэко. Андрей  Биль отметил, что в таких программах обязательным условием является увеличение количества рабочих мест.

— О каком увеличении вы говорите? Их сегодня нужно уменьшать, так как на селе некому работать, — подчеркнул он. — Предложение Минэко неактуально. А самостоятельно кредитоваться под 20% годовых?! Насколько хватит возможностей предприятия при такой себестоимости, когда сроков окупаемости не видно?

Председатель комитета Денис Субботин предложил коллегам сформулировать обращение и через сессию обратиться в Минсельхоз и правительство РФ. При этом он напомнил депутатам, что аналогичные обращения сессия готовила по навозу, выезду сельхозтранспорта на дороги и т.д., и они не дали результата.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок.

Фото Заксобрания Новосибирской области, автор: пресс-служба

71

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : инвестиционные кредиты господдержка агрострахование


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40
Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске
4/04/24 18:00
Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41

Двухлетнему Артему с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 600 рублей.
Читать далее >>

Академгородку нужен импульс развития

По мнению экспертов, просто «добавить финансирование и решить все проблемы» уже не получится.
Читать далее >>

Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

Новый микрорайон в устье реки Иня появится к 2035 году.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО

Это первая в 2024 году партия самолетов, изготовленная в Новосибирске по гособоронзаказу.
Читать далее >>

Проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана

В Новосибирске подведены результаты конкурса.
Читать далее >>

Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска

На данный момент осталось 17 кандидатов. Тестирование уже завтра.
Читать далее >>

Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

На 50 млн рублей, по сравнению с 2023 годом, увеличено финансирование ремонта тротуаров.
Читать далее >>

Пятилетнему мальчику, страдающему аутизмом, требуется курсовое лечение

Не хватает — 223 300 рублей.
Читать далее >>

Олег Клемешов не видит особого эффекта от ямочного ремонта в Новосибирске

Он потребовал ускорить заключение контрактов с подрядчиками и увеличить объемы работ.
Читать далее >>

Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

За неделю с улиц города вывезено 135 тонн грязи.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгений Гаврилов: Центр Новосибирска стыдно показывать гостям города

Евгений Гаврилов: Центр Новосибирска стыдно показывать гостям города

Он превращен в большую парковку.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Передышки с нововведениями для АПК попросили сельхозпроизводители Новосибирской области
9/04/24 19:10
Агропром Бизнес Власть
В Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу
9/04/24 18:13
Общество
«Здесь можно нарушать законы»: общественники показали нелегальные автомойки с мигрантами на «Жуковке» в Новосибирске
9/04/24 17:59
Общество Право&Порядок
Тепловую мощность ТЭЦ-4 увеличат из-за застройки Новосибирска
9/04/24 17:49
Город
Хилокский треугольник с нелегальной торговлей ликвидируют в Новосибирске
9/04/24 17:43
Общество Право&Порядок
В управлении ветеринарии объяснили, почему запустили опрос об эвтаназии животных в Новосибирске
9/04/24 17:30
Власть Общество
СК опечатал азиатское кафе и выдворил 5 мигрантов из Новосибирска
9/04/24 16:21
Право&Порядок
Ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника
9/04/24 15:33
Наука
Чаще всего туристы покупают в Новосибирске сувениры с медведем
9/04/24 15:30
Бизнес Туризм
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Оби в Новосибирске
9/04/24 14:46
Город
Автопарк АО «Искитимцемент» пополнился новой спецтехникой
9/04/24 14:20
Промышленность
Из-за взрывных работ будет ограничиваться движение автомобилей в Новосибирской области
9/04/24 13:36
Общество
«Терпел адскую боль и верил в чудо»: врачи ошиблись и отрезали новосибирцу полноги
9/04/24 13:29
Медицина
«Дьявольскую» комету заметили в небе над Новосибирском
9/04/24 12:24
Общество
Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области получат только граждане России
9/04/24 12:23
Власть
В Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста
9/04/24 12:00
Власть
Двухлетнему Артему с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение
9/04/24 11:34
Общество
Власти ограничат парковку автомобилей в двух районах Новосибирска
9/04/24 11:25
Город
Иностранца из ближнего зарубежья задержали за взятку в аэропорту Толмачево
9/04/24 10:48
Право&Порядок
Маслянинский район получит из федерального бюджета 8,4 млн рублей
9/04/24 10:31
Власть
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
ПСБ первым в России запустил карту-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
9/04/24 9:00
ПСБ: супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
8/04/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
5/04/24 9:00
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт
4/04/24 9:00
Правительство Красноярского края и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве
3/04/24 9:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
2/04/24 11:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска