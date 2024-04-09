«Здесь можно нарушать законы»: общественники показали нелегальные автомойки с мигрантами на «Жуковке» в Новосибирске

В Новосибирске Русская народная дружина (РНД) помогает правоохранителям выявлять незаконную деятельность гостей из Средней Азии и нелегальных мигрантов, которые работают в частных лавочках иностранцев-коммерсантов.

На этот раз объектом проверки на законную деятельность стали автомойки в частном секторе Заельцовского района.

Улица Жуковского — одна из основных артерий сибирской столицы, которая начинается от Мочищенского шоссе и заканчивается перекрёстком с улицей Плановой и улицей Стасова. От Мочищенского шоссе до речки 2-й Ельцовки улица пролегает по территории частного сектора. Эта магистраль ведет к одному из предметов гордости новосибирцев — зоопарку.

В открытых источниках отмечается, что здесь нет ни химзаводов, ни промышленных предприятий. Зато находится Департамент по охране животного мира региона, который осуществляет контроль охраны окружающей среды.

Казалось бы, «Жуковка» со своей природной чистотой и преимуществом перед другими уголками мегаполиса должна быть самым экологичным местом в Новосибирске.

Однако перед общественниками, нагрянувшими сюда, открылась совершенно другая картина. Среди скромных и не очень домиков новосибирцев возвышаются огромные особняки из красного кирпича. Рядом с каждым таким зданием находятся гаражные боксы, с вывесками автомоек и автохимчисток. Если внимательно присмотреться, то становится понятно, что дома сибиряков здесь можно пересчитать по пальцам, а улицу заполонили строения, предлагающие сервисные услуги.

— Это еще один анклав, который в силу бездействия, бесконтрольности, халатности администрации города и правоохранительных органов, существует на протяжении многих лет, — объясняет Infopro54 руководитель РНД Евгений.

Собеседник отмечает, в отличие от Хилокского треугольника в Кировском районе города, где бизнес процветает на торговле фруктами и овощами, здесь цветут буйным цветом нелегальные автомойки. Все эти постройки и сооружения созданы изначально, либо реконструированы, незаконно и со всякими мыслимыми и немыслимыми нарушениями строительных норм и правил. А деятельность не просто не законная, а вредительская.

— Все понимаем, сколько электроэнергии тратится на таких объектах. Там работают аппараты высокой мощности. Огромный расход воды, высокая концентрация химического состава воды, которая уходит в городскую канализацию. А здесь частный сектор — соответственно городская канализация построена из расчета на частный сектор, а не на такой огромный химический завод. Какой вред наносится экологии — уже молчу, — пояснил дружинник.

Кроме того, что незаконные автомойки травят жителей Новосибирска, есть еще один немаловажный нюанс — экономический.

— Все красиво, идет торговля, идет обслуживание. А на деле проносится не одна сотня миллионов мимо бюджета города, бюджета государства во благо непонятно кому. Ни для кого не секрет, что эти лица работают исключительно на свой карман и совершенно не платят налоги. Зато пользуются абсолютно всей социальной базой, которая предоставляется РФ своим гражданам. Если в семьях коренного населения по большей части 3-4 человека, то здесь-то семьи будь здоров. И эти ребята, не платя налоги, зарабатывают деньги, обеспечивают семьи и еще падают на нашу социалку, — возмущается Евгений.

Дружинники заходят на одну из автомоек, расположенную прямо в двухэтажном кирпичном здании. По периметру небольшого помещения проведены трубы отопления, на полу множество шлангов, рядом пылесос. Евгений и члены его команды попали в самый разгар рабочего процесса одного из «сотрудников», натирающего пеной белый автомобиль. Увидев непрошенных гостей, мужчина прерывается и спешит удалиться с глаз долой. «Проверяющие» следуют за ним и попадают в комнату, где на диванах расположились, предположительно, клиенты сервиса. Следующая дверь приводит дружинников в другой гаражный бокс, в котором трое мужчин разговаривают между собой.

Один из них хорошо говорит по-русски — к нему и обратился Евгений с вопросом, можно ли посмотреть документы, подтверждающие законность деятельности данного сервиса.

Иностранец идет на контакт, но просит гостя не снимать его на камеру. Он пояснил, что документы на автомойку у собственника, но самого его здесь нет.

— Вы гражданин РФ? — Да. — Вы знаете, законно ли оказывает услуги данная автомойка? — Владелец (называет фамилию) оформлен как самозанятый. Он платит налоги. Мы здесь иногда подрабатываем, чтобы семьи прокормить. Тут друзья моются, тут денег не дают. Я не скрываюсь, говорю как есть. Могу позвонить владельцу, чтобы привез документы. — Все документы должны находиться по месту оказания услуги.

Поняв, что никакого внятного ответа они здесь не получат, общественники идут в автомойку, расположившуюся по соседству, во дворе дома №18.

Здесь помещение бокса в разы больше, чем в первом случае. На фасаде строения растянут баннер «Автомойка. Химчистка салона». Через распахнутые ворота видно, как несколько мужчин из шлангов поливают автомобили.

Двор больше похож на ограду частного дома. У стены деревянного строения расставлен хозяйственный инвентарь: метлы, лопаты и скребок для уборки снега. Возле дома натянуты металлические конструкции, на которых мирно сохнут постиранные мужские вещи. Это говорит о том, что сотрудники мойки проживают прямо здесь.

Внимание общественников привлек колодец посреди ограды: в него из бокса протянут шланг и льется «пенное».

— Вся эта химия стекается в городскую канализацию, — подчеркнул общественник.

Увидев незнакомца с камерой, один из мойщиков натягивает капюшон и со словами «русский не понимаю», пытается скрыться среди машин. Ему на помощь приходит соотечественник. Мужчина сообщает, что говорит по-русски и вступает с гостями в диалог.

— Можете показать документы, подтверждающие законность этой автомойки? — Хорошо, братан. — Не, я тебе не братан. Покажите документы.

Мигрант напрямую не отказывается, но объясняет дружиннику, мол документы не здесь, а хозяин работает на Карла Маркса.

После вопросов о трудоустройстве и патенте мужчина мешкается и делает вид, что не слышит. Но настойчивость «проверяющих» заставляет признаться: он гражданин Кыргызстана и патента у него нет.

— Машины моются, документов нет. Деятельность автомойки незаконная, — констатирует факт общественник.

Евгений подошел к другому «сотруднику» и спросил, какое отношение тот имеет к данному «заведению». От неожиданности перепуганный иностранец схватился за телефон: «Щас позвоню». Побродив с мобильником у уха, он скрылся среди сохнущего белья и больше не появлялся.

По поведению мигрантов становится понятно, что они в курсе о «легальности» лавочки, в которой они зарабатывают деньги. Как и в том, что находятся в России незаконно.

Между тем РНД нагрянули на автомойку, которая располагается в доме №22. Общественники застали врасплох молоденького парнишку, тщательно натиравшего до блеска вверенную ему иномарку.

Он рассказал, что хозяина сейчас нет на месте, как и разрешительных документов на деятельность мойки. Он честно признается, что является гражданином Узбекистана, в России находится незаконно, живет здесь же, на мойке. Он приехал на заработки и через месяц планирует вернуться на родину.

Потратив несколько часов, общественники выяснили, что ни одна из автомоек на Жуковской не существует здесь законно. Основная масса сотрудников сомнительного бизнеса — нелегалы. Их абсолютно не волнует, какой ущерб от деятельности организаций-нарушителей наносится бюджету и какие последствия от химических стоков в городские колодцы ждут местное население. Задача приехавших — заработать денег для своих семей. Какой ценой — их не касается.

— Они приезжают сюда незаконно, незаконно здесь живут, отправляют деньги, поддерживая экономику своих государств, при этом отравляя нашу экологию и убивая нашу экономику. По-хорошему, у иностранцев мысли не должно было возникнуть о том, чтобы сделать что-то незаконное на территории России. А у них в голове заложено, что творить здесь можно все, что угодно. Можно нарушать законы, можно не уважать русских людей и плевать на все, зарабатывать, кормить свою семью в своей стране. А еще и пользоваться социальными благами, которых мы добились, которые оплачивали наши предки оплачиваем мы. Все это образовалось не сегодня. Здесь дома построены и целые кварталы для незаконного проживания, для незаконной деятельности, для ухода от налогов. Здесь выстроена система. Этот анклав на другом от Хилокского треугольника конце города Новосибирска. Вопрос к новосибирским властям, ответственным за весь этот бардак: «Почему и доколе?», — подытожил руководитель РНД.

Общественники заявили, что по фактам выявленных нарушений они подготовят обращение к властям на федеральном уровне.