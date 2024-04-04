В Новосибирске стартовал сезон самокатов

Компания Whoosh объявила о возобновлении сезона в Новосибирске и выводе флота самокатов на улицы города. При этом в компании отмечают, что при ухудшении погодных условий самокаты будут временно недоступны для аренды.

— Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город «на паузу» — самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится, — говорят в пресс-службе Whoosh.

В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. Для контроля за пользователями компания внедряет новые разработки: авторизация с помощью банковских ID и детектирование поездок вдвоем.

По итогам 2024 года почти 20% жителей города воспользовались самокатами сервиса, суммарно проехав около 5 500 000 км. Количество поездок выросло на 83%. 84% поездок совершались от транспортных хабов (остановок общественного транспорта) до жилых кварталов, торговых и бизнес центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд.

Пресс-служба мэрии Омска также сообщала, что Whoosh запустит прокат самокатов в начале апреля. По данным муниципалитета, в городе будет работать 2200 самокатов. Для их размещения разработана и утверждена схема парковки. В Красноярске самокаты появились на улицах еще 29 марта.

В последние выходные марта о старте сезона проката самокатов также объявил департамент транспорта Москвы. По сообщению ведомства, в городе работают 60 тыс. электросамокатов и 3 тыс. электровелосипедов 2.0, а всего будет доступно больше 11 тыс. велосипедов. В транспортном комплексе Москвы надеются, что этот сезон станет рекордным как по количеству поездок.