В Новосибирске нашли 57 мест концентрации ДТП

За два месяца 2024 года количество ДТП в Новосибирской области сократилось на 15% (всего 4837) к аналогичному периоду прошлого года.

— ДТП с пострадавшими составило 299, — отметил Валерий Ильенко, председатель комитета по транспорту регионального парламента, на заседании комитета.

Отмечается, что на дорогах федерального значения количество ДТП сократилось на 24%, а на дорогах муниципального и регионального значения — на 5,6%.

За 2 месяца 2024 года в регионе выявили 66 мест концентрации аварий.

— 6 на федеральных трассах, 3 — на региональных и 57 мест на дорогах Новосибирска, — отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В Новосибирске с в 2024 году, наоборот, наблюдается рост количества ДТП — 188 (+1%). В ДТП за два месяца в городе погибли 7 человек, 241 участник аварии получил травмы.

Основными видами ДТП по-прежнему остается столкновение авто и наезд на пешехода.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе Кузбасса погибла семья с двумя детьми из Новосибирска.