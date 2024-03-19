На трассе Кузбасса погибла семья с двумя детьми из Новосибирска

Новосибирская семья с двумя детьми погибла в ДТП в Кемеровской области.
Очевидцы рассказали, что на 373-м километре трассы «Сибирь» в результате неудачного обгона, где фура обгоняла другой грузовик, автомобиль Форд пытался уйти от столкновения и его вынесло на встречную полосу. Иномарка превратилась в груду металла.
— Семья полностью погибла, 2 взрослых и 2 детей, это ученики 217 школы, один ребенок учился в первом классе, второй ребенок ―в шестом. Сейчас бабушка занимается похоронами, — говорится в сообщении паблика «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» в Вконтакте.
Директор школы в родительском чате подтвердила гибель семьи и попросила помочь тех, кто может.
— Посильную помощь можно передать через классного руководителя, — написала директор в чате учебного заведения.
Известно, что новосибирцы ездили в соседний регион в гости.
Ранее редакция сообщала о том, что годовалый ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске.
Фото со страницы Регион-42 Кемерово в Вконтакте.
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