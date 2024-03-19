Медаль «За отвагу» получил работник новосибирского метро в зоне СВО

За проявленные мужество и героизм в зоне Специальной военной операции жителя Новосибирска удостоили медалью «За отвагу». До службы в зоне СВО 46-летний Владимир Рыжков работал оператором-дефектоскопистом в службе пути и тоннельных сооружений новосибирского метрополитена.
— Сотрудник был мобилизован в ряды ВС РФ с 2022 года и с честью служит в зоне Специальной военной операции, — сообщили в официальной группе новосибирского метрополитена в ВКонтакте.
Ранее редакция сообщала о Герое России из Новосибирска, который уничтожил американский танк Abrams в зоне СВО под Авдеевкой.
Фото: группа «Новосибирский метрополитен» в ВКонтакте
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