Медаль «За отвагу» получил работник новосибирского метро в зоне СВО

За проявленные мужество и героизм в зоне Специальной военной операции жителя Новосибирска удостоили медалью «За отвагу». До службы в зоне СВО 46-летний Владимир Рыжков работал оператором-дефектоскопистом в службе пути и тоннельных сооружений новосибирского метрополитена.

— Сотрудник был мобилизован в ряды ВС РФ с 2022 года и с честью служит в зоне Специальной военной операции, — сообщили в официальной группе новосибирского метрополитена в ВКонтакте.

Ранее редакция сообщала о Герое России из Новосибирска, который уничтожил американский танк Abrams в зоне СВО под Авдеевкой.