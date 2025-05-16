В Новосибирске назвали дату открытия пляжного сезона

В Новосибирске готовятся к открытию пляжного сезона, который планируют начать 1 июня.

По данным пресс-службы МАСС, пляжи начнут работать летом только при температуре воды не ниже 18 градусов. При этом должны быть выполнены все необходимые условия. Это регулярные проверки дна водоемов, спасательные посты, четко обозначенные зоны купания и полная информация для посетителей.

На этой неделе специалисты МАСС уже проверили дно на пляже «Бугринский». Обследовали 13 тысяч квадратных метров акватории.

В прошлом сезоне в Новосибирской области работало 13 пляжей: 10 общественных и 3 на базах отдыха. В Новосибирске открыли 6 мест для купания, в Бердске — 3, по одному пляжу — в Тогучине и поселке Кольцово, а еще два — в Новосибирском районе. Центральный пляж Академгородка, который пользуется популярностью у новосибирцев и туристов, сейчас передают с федерального на муниципальный уровень.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство популярных у новосибирцев пляжей не готовы к аккредитации. В 2026 году они не смогут открыться, если не войдут в федеральный реестр.