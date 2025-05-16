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Теплые и дождливые выходные ждут новосибирцев

  • 16/05/2025, 14:00
Теплые и дождливые выходные ждут новосибирцев
Воздух прогреется до +24С

Планируя прогулки на открытым воздухе в предстоящие выходные, не надо забывать про зонтики. Начавшиеся в пятницу, 16 мая, дожди продолжатся 17 и 18 мая. Только в понедельник, 19 мая, ближе к обеду, небо над Новосибирском начнет светлеть и в городе установится сухая погода.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в ночь на 17 мая температура воздуха будет держаться на уровне +7 градусов, в некоторых районах вероятны осадки. Днем будет достаточно тепло, столбик термометра поднимется до +20…+22. При этом по области возможны кратковременные дожди и даже грозы. Ночью тоже прогнозируются осадки и слабый ветер – 2-7 метров в секунду.

В воскресенье ночью ещё немного потеплеет и уже с раннего утра установится температура +15°С, днем столбик термометра достигнет +24°С, а вечером незначительно опустится — до +18°С, а ночью — +12°С. Как в течение дня, так и ночью будет дуть северо-западный и северо-восточный ветер со скоростью 2-5 метра в секунду. Но весь день будет облачно, обещают синоптики и грозы.

Дождливые выходные могут стать хорошим поводом немного побыть наедине с самим собой и задуматься о вечном. Тем более, что повод для внутренней беседы найти легко. Ведь май богат на церковные праздники, которые тесно переплетаются с православными. Изобилуют последний месяц весны и днями памяти святых. Не станут исключение и предстоящие выходные. Так, 17 мая верующие чтят память святой мученицы Пелагии Тарсийской, представительнице знатного рода, всю свою жизнь посвятившей только Богу. И даже, когда император Диоклетиан позвал ее под венец, она отказалась, назвав себя невестой Христовой. За это ее подвергли жестоким пыткам, после чего казнили в печи в форме быка.

18 мая стоит вспомнить беседу Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иакова. Именно в ходе этого разговора были раскрыты глубокие духовные истины о Христе, как источнике «живой воды».

Ранее редакция сообщала о том, что долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погоды в Новосибирске


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