Рынок цессии в России перестроился и ожил

Факторы роста

По данным Федресурса, в январе-марте 2025 года в России стартовали 120,99 тысячи судебных банкротств граждан, что на 34,8% больше, чем в таком же периоде 2024 года. Кроме этого, в первом квартале 2025-го были возбуждены 15,65 тысячи внесудебных процедур, что на 24,0% больше, чем в первом квартале 2024-го.

В январе-марте 2025 года в Новосибирской области суды приняли 2097 решений о реализации имущества в отношении граждан и ИП — на 25,1% больше, чем годом ранее.

Елена Телятникова, генеральный директор профессиональной коллекторской организации (ПКО) «Право онлайн», наблюдает, что в целом по рынку в первом квартале 2025-го МФО продали коллекторам долги на общую сумму 22 млрд рублей. Это рекорд за последние 4 года.

— Банкротств сейчас тоже стало значительно больше, но этот фактор не слишком сильно влияет на количество долгов, продаваемых коллекторам. Дело в том, что заемщики банкротятся тогда, когда, по сути, начинается процедура взыскания. И часто бывает так, что коллекторы покупают большое количество дел, по которым уже начато внесудебное банкротство. Поэтому эффективность работы по таким портфелям уменьшается. Причем существенных изменений в просрочке по займам в микрофинансовых организациях (МФО), которые передаются коллекторам, не наблюдается, — поясняет эксперт

По ее словам, взыскание — это долгий процесс, вести который для многих кредиторов невыгодно. МФО нужны денежные средства здесь и сейчас, поэтому части компаний проще переуступить право требования коллекторскому агентству по договору цессии, то есть продать долг и сразу получить денежные средства на свой счет. Именно поэтому кредиторы, у которых нет собственной коллекторской организации, вынуждены продавать долги ПКО.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект», добавляет, что рынок коллекшн очень подвижен в рамках краткосрочной и среднесрочной аналитики. Он может реагировать на экономическую ситуацию и новостную повестку, но при этом в долгосрочном периоде сохраняет устойчивость благодаря тому, что ключевые участники имеют активы, план работы на годы вперед и могут адаптироваться под любые изменения.

— По данным основных электронных торговых площадок, количество дел действительно растет, но я считаю, что это обусловлено отложенным спросом в связи с изменением госпошлин в конце 2024 года. По данным ПКО «Интел Коллект», за первый квартал 2025 года портфель увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В первую очередь это связано не с ростом предложений на рынке, а с нашей стратегией роста. И это входило в наши планы вне зависимости от количества предложений, — поясняет он.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», напомнил, что во втором полугодии 2024 года кредиторы практически перестали продавать по цессии портфели просроченных займов из-за резко возросших пошлин на судебное взыскание. Данная мера существенно изменила процессы как кредиторов, занимающихся судебным взысканием, так и коллекторских агентств. Им потребовалось время на перестройку и дальнейшую автоматизацию, но уже в начале этого года рынок ожил.

— Мы отмечаем увеличение активности и рост числа передаваемых ПКО дел. По нашей модели коллекторам направляются дела, по которым взыскание собственными силами экономически нецелесообразно: вероятность оплаты низка, а затраты на взыскание высоки. Как правило, это сегмент неконтактных заемщиков, сознательно уклоняющихся от общения, а также исполнения обязательств по договору, — говорит Макаров

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев отмечает, что компания постоянно работает над улучшением оценки заемщиков и процесса взыскания просроченной задолженности.

— Во втором случае основное внимание уделяется внутренней работе, потому что мы считаем, что это наиболее комфортный способ решения проблемы и для компании, и для клиента. То есть задолженность передается коллекторам в последнюю очередь, когда все иные возможности исчерпаны. В связи с этим мы не наблюдаем роста доли заемщиков, чьи займы передаются на взыскание коллекторам, и не ожидаем существенных изменений в динамике в будущем, — говорит Пономарев.

Он не исключает, что рост доли судебных банкротств в целом по стране может быть связан не столько с увеличением количества людей, которые не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства, сколько с упрощением самой процедуры банкротства.

Портфели стабильны

Как отмечет Тимофей Полетаев, приобретаемый долговой портфель коллекторских агентств преимущественно всегда выглядит одинаково. ПКО чаще работают с не обеспеченными залогом долгами: потребительскими кредитами, кредитными картами, займами.

— Поведение людей из года в год не меняется: человек может перестать платить потребительский кредит, но к кредитам с залогом отношение иное. Это связано с осознанием возможной потери имущества. Поэтому у должника существенно не меняется уровень ответственности и платежная дисциплина, — констатирует он.

В части досудебного взыскания законодательство в эти месяцы не ужесточалось, поэтому принцип работы оставался прежним, говорит Роман Макаров. Коллекторы идут навстречу лояльным клиентам, предлагая программы реструктуризации, тогда как клиентов-«уклонистов» направляют на судебное взыскание и уступку прав требования.

— В целом отношение заемщиков к погашению долга, на наш взгляд, за последние несколько лет значительно не менялось. Клиенты, которые готовы общаться, как правило, находят досудебное решение, остальные же решают свои проблемы в судебном порядке или с новым кредитором. Активизация злоумышленников на нас тоже не повлияла, так как в нашей компании и без того низкая доля мошеннических займов продолжает снижаться благодаря совершенствованию механизмов антифрода, — говорит эксперт.

Сумма сборов в «Займере» стабильна. Она во многом зависит от кредитной политики компании и ее аппетита к риску, которые в компании не претерпевали существенных изменений.

Под влиянием ставки ЦБ

Опрошенные Infopro54 участники рынка отметили, что повышенная ставка по кредитам не стала причиной роста дефолтов частных заемщиков.

— Повышение ставки больше влияет не на банкротство заемщиков, а на процесс одобрения самих кредитов. Понятно, что чем выше ставка, тем меньше заемщиков смогут получить заем. К тому же показатель никак не влияет на рынок МФО, поскольку здесь действуют другие ставки — не более 0,8% в день (не более 292% годовых). Таким образом, к дефолту может приводить не ключевая ставка, а инфляция, то есть общий рост цен в стране, — говорит Елена Телятникова.

Тимофей Полетаев добавляет, что воздействие ключевой ставки на жизнь каждого гражданина опосредованно, но может сказаться на уровне дохода. Например, предприятие, где работает должник, может закрыться из-за удорожания ресурсов, задействованных в производственном процессе. Деньги становятся дороже, и не все организации и люди могут быстро адаптироваться к этому.

— Однако в нашей стране наблюдается рост финансовой грамотности, большая часть граждан в теории понимают, как нужно управлять личным бюджетом, планировать финансовую нагрузку, но на практике чаще всего граждане не имеют сбережений, а предпочитают тратить — а это уже вопрос формирования финансовой культуры. При этом они становятся подвержены даже незначительным отклонениям от собственной стабильности. К примеру, сокращение доходов даже на короткий период уже может привести к выходу на просрочку. Важно отметить, что Банк России активно работает над вопросом формирования финансовой культуры у населения, — поясняет эксперт.

— Если раньше клиент мог брать новый заем, чтобы погасить предыдущий, сейчас из-за лимитов сделать это значительно сложнее. В результате заемщики получают все меньше кредитов, соответственно, уменьшается и размер задолженности, которую удается взыскать. Влияет и инфляция — из-за роста цен растут расходы на основные потребительские товары и услуги. Поэтому клиентам одобряют меньше кредитов и займов, — говорит собеседница редакции.

Тренд на смену бизнес-модели

При этом Елена Телятникова наблюдет определенный тренд сокращения сумм, которые удается взыскать коллекторам. Основная причина, по ее словам, связана с макропруденциальными лимитами — предельными значениями суммы необеспеченного займа от общей суммы кредитов и займов, которые выданы заемщику со стороны банка и МФО.

Комментируя перспективы сохранения динамики роста долгов, которые передаются на взыскание коллекторам, эксперты отмечают, что не ждут резкого увеличения предложения на рынке.

— Многие компании продают долги, чтобы выручить деньги здесь и сейчас. Но это временная мера, которая не может стать постоянной. Количество выданных кредитов постепенно уменьшается, соответственно, снижается и выручка, поэтому многим МФО придется менять свою бизнес-модель. Именно этот тренд можно ожидать в ближайшее время, — уверена Елена Телятникова.

Роман Макаров рассказал, что в данный момент «Займер» вносит изменения в модель передачи займов в коллекторские агентства, поэтому объемы направляемых коллекторам долгов могут увеличиться.

— В связи с высокой конкуренцией ставки агентских вознаграждений не растут, при этом соревновательный эффект и интегральная шкала вознаграждений положительно влияют на результат, позволяя нам отдавать бо́льшие объемы в работу ПКО. Оживление рынка также послужит стимулом для развития дочерней ПКО «ПроФи», которая уже успешно работает по первому приобретенному портфелю и в течение года может взять в работу еще несколько небольших портфелей, — пояснил он.

Фото базовое: freepik.com/Автор: freepik

Фото Романа Макарова предоставлено компанией МФК «Займер», автор: Станислав Целуйкин

Фото Елены Телятниковой предоставлено компанией ПКО «Право онлайн», из личного архива спикера

Фото Тимофея Полетаева, предоставлено компанией ПКО «Интел Коллект», из личного архива спикера

Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера