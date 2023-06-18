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В Новосибирске назвали районы-лидеры по числу квартирных краж

  • 18/06/2023, 15:11
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В Новосибирске назвали районы-лидеры по числу квартирных краж
Окна первых этажей следует оборудовать решётками или не оставлять их приоткрытыми.

Наибольшее количество квартирных краж с начала 2023 года зарегистрировано в Первомайском районе Новосибирска 9 преступлений. Второе и третье место делят левобережные Ленинский и Кировский район – 8 и 7 фактов соответственно. Из районов области у квартирных воров наиболее популярны Новосибирский 11 преступлений, Куйбышевский 9 и Искитимский 7. Такие данные привели в ГУ МВД в ответ на запрос редакции Infopro54.

Чаще всего предметом преступного посягательства становятся золотые изделия, денежные средства, шубы из меха ценных пород животных, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, сообщают в областном управлении МВД. Согласно статистическим данным, сезонность и праздничные дни не сказываются на динамике совершения квартирных краж.

В целом, как отмечают специалисты управления, в январе – мае оперативная обстановка по кражам из квартир на территории Новосибирской области, характеризовалась снижением числа преступлений на 36%.

Сотрудники ГУ МВД дают несколько рекомендаций, как обезопасить своё жильё и имущество жителям области, собирающимся отлучиться из дома на длительный срок:

  • одним из действенных способов обеспечить безопасность своего имущества является установка охранной сигнализации в  подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии и иных охранных организациях;
  • не стоит распространять информацию о предстоящем длительном отсутствии среди своего окружения;
  • окна квартир на первых этажах высотных и частных домов целесообразно оборудовать решётками;
  • не следует оставлять пластиковые окна в приоткрытом состоянии.

Ранее редакция сообщала, какие марки автомобилей являются самыми популярными у угонщиков.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : кража ГУ МВД по Новосибирской области


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