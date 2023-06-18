В Новосибирске на День города объявят имена белых медвежат

В Новосибирском зоопарке завершился конкурс на выбор имён для двух белых медвежат. Его результаты новосибирцы узнают в День города. По информации телеграмм-канала «Мы любим Новосибирск», за период голосования поступило несколько тысяч вариантов имён для детёнышей, из которых «конкурсная комиссия» отобрала пять пар: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.

В то же время, даже, казалось бы, столь позитивное событие не обошлось без негатива со стороны отдельных личностей.

— Друзья, в связи с тем, что мы получили шквал негативных комментариев под постами с голосованием за имена медвежат, нами было принято решение о закрытии комментариев, — сообщалось в группе зоопарка ВКонтакте в начале июня. — Просим отнестись с пониманием, без черного пиара данной ситуации.

Напомним, что ранее пиар-скандалом с участием обитателей зоопарка обернулся выбор символа Новосибирска как «Новогодней столицы России», когда к голосованию активно подключились разного рода политические и общественные деятели.

Ранее редакция сообщала, у кого ещё в Новосибирском зоопарке случилось прибавление в семье.