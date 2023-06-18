Пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск спасли жизнь на высоте в несколько километров

Члены экипажи, выполнявшего авиарейс «Владивосток – Новосибирск» и пассажиры-медработники спасли жизнь одному из пассажиров. Ему стало плохо, когда борт, вылетев из Владивостока, находился над Хабаровском. Об этом сообщает телеграмм-канал «Дальневосточные ведомости».

— Пассажир стал хрипеть и терять сознание, — сообщается в телеграмм-канале. — Позвали бортпроводников. Они оперативно оказали помощь. Также нашлись врачи. Пассажиру дали сладкий чай, газировку, положили на сидение, постоянно измеряли пульс и давление. Также доставили кислородный баллон, однако долгое время не удавалось стабилизировать пациента.

По информации канала, пострадавший стал приходить в себя только после того, как борт снизил высоту до 3 тыс метров. По прилёту в Новосибирск пассажира ожидала бригада «Скорой помощи».

Ранее редакция сообщала о летнем расписании новосибирского аэропорта «Толмачёво».