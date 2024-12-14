С 23 декабря проезд в Новосибирске можно будет оплатить картой жителя

На базе мобильного приложения «Карта жителя Новосибирской области» с 23 декабря начнет работать транспортный сервис. Это цифровое решение альтернатива пластиковым проездным картам, которые сегодня используют новосибирцы.
Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области уверен, что в перспективе «Карта жителя» станет самым массовым и востребованным у жителей региона способом оплаты по целому ряду причин:
Напомним, «Карта жителя Новосибирской области» является универсальным цифровым профилем, который создается по инициативе государства на базе карты платежной системы «Мир» для получения государственных и коммерческих сервисов и услуг, мер социальной поддержки. С помощью карты жителя можно оплачивать налоги, получать скидки, информацию о доступных льготах, пособиях и услугах, а также записаться к врачу.
Напомним, с 9 декабря в Новосибирской области началась смена операторов автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте Новосибирской области. Работавшую в регионе много лет платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка». Окончательная смена оператора произойдет 1 января 2025 года. Кроме того, за проезд в общественном транспорте Новосибирска по-прежнему можно заплатить банковской картой и наличкой.
Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря в Новосибирске резко повышается цена за проезд в общественном транспорте.
Фото Infopro54, автор: Ольга Кирсанова.
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