С 23 декабря проезд в Новосибирске можно будет оплатить картой жителя

На базе мобильного приложения «Карта жителя Новосибирской области» с 23 декабря начнет работать транспортный сервис. Это цифровое решение альтернатива пластиковым проездным картам, которые сегодня используют новосибирцы.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области уверен, что в перспективе «Карта жителя» станет самым массовым и востребованным у жителей региона способом оплаты по целому ряду причин:

Нет необходимости покупать пластиковые проездные – для оплаты проезда можно использовать банковскую карту, привязанную к профилю «Карта жителя Новосибирской области».

Не нужно пополнять баланс отдельной карты.

Вид проездного можно выбрать в приложении «Карта жителя Новосибирской области»

Не нужно подтверждать в ведомствах льготы, так как они предоставляются проактивно.

По карте предоставляется скидка за проезд в 1 рубль.

Напомним, «Карта жителя Новосибирской области» является универсальным цифровым профилем, который создается по инициативе государства на базе карты платежной системы «Мир» для получения государственных и коммерческих сервисов и услуг, мер социальной поддержки. С помощью карты жителя можно оплачивать налоги, получать скидки, информацию о доступных льготах, пособиях и услугах, а также записаться к врачу.

Напомним, с 9 декабря в Новосибирской области началась смена операторов автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте Новосибирской области. Работавшую в регионе много лет платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка». Окончательная смена оператора произойдет 1 января 2025 года. Кроме того, за проезд в общественном транспорте Новосибирска по-прежнему можно заплатить банковской картой и наличкой.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря в Новосибирске резко повышается цена за проезд в общественном транспорте.