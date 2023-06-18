В Новосибирске неделя начнётся масштабными скачками температур

В начале следующей недели ночная температура воздуха составить +10 +12 градусов, дневная температура +25 +27. Кроме того, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС. На северо-западе области ожидается ночное похолодание до +1 +6 градусов, днём +15 +20. На юго-востоке региона ожидается жара до +33.

Во вторник ночная температура составит +9 +14, местами +2 +7, дневная +15 +20, местами +27. Также по области синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и град.

Ранее редакция сообщала о погоде на выходные.