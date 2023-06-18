Проект реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске поменяли

Из-за отказа собственника кафе-бургерной Карлс Джуниор демонтировать свой объект, проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска меняется. Об этом сообщает вице-мэр Анна Терешкова в своём телеграмм-канале.

— Пришлось поменять схему из-за нежелания Карлс Джуниор выполнять решения о сносе, — пишет вице-мэр. — Надеемся, вопросы будут сняты и мы продолжим все в соответствии с дорожной картой. Уверены, что все сделаем в срок, как и обещали.

Как следует из плана реконструкции в посте Анны Терешкоой на месте кафе предполагалось разместить цветники с многолетними растениями.

Напомним, что ранее много споров вызвала ситуация со сносом ещё нескольких заведений общепита, размещённых на территории Первомайского сквера.

В настоящее время на территории сквера начались демонтажные работы, завершить которые планируется ближе к концу июня. Даже эти работы, не успев начаться, оскандалились ситуацией с повреждением техникой камня «Сердце». В мэрии анонсировали, что камень после реставрации вернётся на своё место.

Ранее редакция сообщала о трудностях с выбором подрядчика для реконструкции Первомайского сквера.