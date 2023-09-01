В новом учебном году более тысячи заключенных сели за парты в Новосибирской области

С первого сентября более тысячи заключенных начнут свое обучение в стенах исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Там они получают среднее и общее образование. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, получают общее образование. Старше 30 лет получают школьное образование по желанию, — говорится в сообщении.

Несовершеннолетние в Новосибирской воспитательной колонии проходят обучение в ведомственной образовательной организации.

Общее количество осужденных, которые сядут за парты в новом учебном году составляет 1247 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году в первый класс пошли 24 тысячи учеников.