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В Новосибирске новая инфекционная больница планирует получить лицензию

  • 17/12/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске новая инфекционная больница планирует получить лицензию
Стоимость объекта составила 13,5 миллиарда рублей

До конца 2024 года планируется получить положительное заключение Роспотребнадзора и медицинскую лицензию на открытие крупнейшей в Сибири инфекционной больницы в посёлке Садовый под Новосибирском.

— В настоящее время на данном объекте осуществляются мероприятия, направленные на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Окончание указанных мероприятий и получение медицинской лицензии предполагается до конца 2024 года, — сообщили в Минздраве ТАСС.

Сметная стоимость объекта, согласно положительному заключению государственной экспертизы, составила 13,5 миллиарда рублей, включая НДС.

Новая больница будет вмещать 504 пациента. Общая площадь здания составит около 35 тысяч квадратных метров, а территория, отведённая под его размещение, составит 24 гектара.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с предложением о строительстве новой инфекционной больницы. Он обратился с этой инициативой в правительство и Государственную Думу Российской Федерации.

Предложение главы региона нашло поддержку в правительстве РФ. В постановлении о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы была включена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Инициативу Андрея Травникова также поддержал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Строительство инфекционного госпиталя велось в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее реакция сообщала о том, что строительная готовность инфекционной больницы — 99,4 процента. Совсем скоро больница будет готова к приёму посетителей.

Источник фото: Freepik / Автор – nuraghies

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство больница


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