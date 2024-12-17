Суд арестовал счета арендатора аквапарка «Аквамир» в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО «Белая Сфера-Констракшн». С иском о принятии обеспечительных мер выступил владелец здания — ООО «ВДТ строй».

— Наложить арест на денежные средства ООО «Белая Сфера — Констракшн», находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и иное имущество, в пределах суммы заявленных исковых требований 177 385 362 рублей 03 копеек до вступления в законную силу судебного акта, которым будет завершено рассмотрение дела, — говорится в определении суда.

Отмечается, что определение обжалованию не подлежит.

Иск был подан в ноябре 2024 года. В нем «ВДТ строй» требует взыскать с арендатора 164 млн рублей задолженности по арендной плате и 12 млн рублей за необоснованное обогащение. В нем компания отмечает, что без принятия обеспечительных мер исполнение судебного акта может стать затруднительным или невозможным. Кроме того, неприменение таких мер, как полагает заявитель, может причинить ООО «ВДТ-Строй», а значит и его кредиторам в деле о банкротстве ООО «ВДТ-Строй» значительный ущерб.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

Ранее редакция сообщала, что кредиторы аквапарка Новосибирска поменяли конкурсного управляющего.