Новосибирская область приняла бюджет на 2025 год

17 декабря депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли во втором чтении бюджет на 2025 год и плановый период до 2027 года. Все парламентарии поддержали этот документ единогласно. В этом году при принятии бюджета учитывалась позиция прокуратуры Новосибирской области.

— Депутатами учтены предложения прокуратуры области при утверждении расходной части областного бюджета на 2025 год на сумму более 3,8 млрд рублей. Средства областного бюджета будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот, ремонт дорог, расселение аварийного жилищного фонда, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области предложил увеличить доходы и расходы регионального бюджета. Доходы предлагается увеличить на 24,2 миллиарда рублей, а расходы — на 26 миллиардов.

В период с 2026 по 2027 год планируется увеличение доходов и расходов на 18,4 миллиарда и 19,2 миллиарда рублей соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что на 11% увеличится доход Новосибирской области в 2025 году. В 2026 и 2027 годах бюджет будет недополучать по 1 миллиарду рублей ежегодно.