В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели

До конца недели весь снег с улиц Новосибирска должен быть вывезен, а ежесуточный объем вывоза должен составлять не менее 20 тыс кубометров. Такое поручение профильным подразделениям озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания. Глава города также поставил задачу совместно с финансовым блоком мэрии проработать вопрос выделения дополнительных средств из бюджета на эти цели.

— В центре убирают, виден асфальт, но не везде так, — заявил глава города. — Тем более правительство области пошло нам навстречу.

Отметим, что в соцсетях в последние дни много жалоб по поводу качества очистки городских улиц. В частности, жители МЖК Плющихинский жалуются на то, что въезд в микрорайон практически не чистится, сужение местами составляет 1,5 полосы, что приводит к формированию огромных пробок. В телеграм-канале регоператора «Экология-Новосибирск» выложены фото водителей, которые не могут проехать к домам для вывоза контейнеров с мусором. О снежных завалах на дорогах в Советском районе пишет депутат горсовета Светлана Каверзина.

Напомним, что накануне губернатор Андрей Травников поручил главам Минтранса и Минстроя Анатолию Костылевскому и Алексею Колмакову провести переговоры с дорожными и строительными организациями по поводу предоставления как можно большего количества техники для сбора и вывоза снега. Ещё часть техники областное правительство перебросит на городские улицы с федеральных и региональных дорог.

Ещё одно зимне-сезонное поручение главы города касается расчистки кровель. Несмотря на то, что контроль за данными работами с хозяйствующими субъектами мэрия обещала ужесточить во взаимодействии с прокуратурой, проблемные объекты на совести отдельных представителей бизнеса продолжают оставаться.

— Проезжаю мимо Центрального рынка — снег не убирают, — рассказывает Анатолий Локоть. — Те постройки, что сделаны в советское время, прочные, но там много пристроек, которые снег могут не выдержать, и может случиться провал кровли с последующими несчастными случаями. В этом году такого пока не было, но в предыдущие годы подобное случалось.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшую неделю ежесуточный выход снегоуборочной техники составил 400-500 единиц, из которых более 100 единиц —привлеченная техника. Вывезено более 140 тыс кубометров снега. Со стороны Минтранса привлекалось до 30 единиц техники.

Фото из телеграм канала Экологии-Новосибирск