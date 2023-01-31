Рекламодателям

В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели

  • 31/01/2023, 10:42
Автор:
В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели
На эти цели добавят финансирования.

До конца недели весь снег с улиц Новосибирска должен быть вывезен, а ежесуточный объем вывоза должен составлять не менее 20 тыс кубометров. Такое поручение профильным подразделениям озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания. Глава города также поставил задачу совместно с финансовым блоком мэрии проработать вопрос выделения дополнительных средств из бюджета на эти цели.

— В центре убирают, виден асфальт, но не везде так, — заявил глава города. — Тем более правительство области пошло нам навстречу.

Отметим, что в соцсетях в последние дни много жалоб по поводу качества очистки городских улиц. В частности, жители МЖК Плющихинский жалуются на то, что въезд в микрорайон практически не чистится, сужение местами составляет 1,5 полосы, что приводит к формированию огромных пробок. В телеграм-канале регоператора «Экология-Новосибирск» выложены фото водителей, которые не могут проехать к домам для вывоза контейнеров с мусором. О снежных завалах на дорогах в Советском районе пишет депутат горсовета Светлана Каверзина.

Напомним, что накануне губернатор Андрей Травников поручил главам Минтранса и Минстроя Анатолию Костылевскому и Алексею Колмакову провести переговоры с дорожными и строительными организациями по поводу предоставления как можно большего количества техники для сбора и вывоза снега. Ещё часть техники областное правительство перебросит на городские улицы с федеральных и региональных дорог.

Ещё одно зимне-сезонное поручение главы города касается расчистки кровель. Несмотря на то, что контроль за данными работами с хозяйствующими субъектами мэрия обещала ужесточить во взаимодействии с прокуратурой, проблемные объекты на совести отдельных представителей бизнеса продолжают оставаться.

— Проезжаю мимо Центрального рынка — снег не убирают, — рассказывает Анатолий Локоть. — Те постройки, что сделаны в советское время, прочные, но там много пристроек, которые снег могут не выдержать, и может случиться провал кровли с последующими несчастными случаями. В этом году такого пока не было, но в предыдущие годы подобное случалось.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшую неделю ежесуточный выход снегоуборочной техники составил 400-500 единиц, из которых более 100 единиц —привлеченная техника. Вывезено более 140 тыс кубометров снега. Со стороны Минтранса привлекалось до 30 единиц техники.

Фото из телеграм канала Экологии-Новосибирск

251

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега


Спецоперация на Украине

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
канатный транспорт в Смарт Сити

В «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу

Чтобы решить проблемы с уборкой улиц после снегопадов и заторами на дорогах.
Читать статью >>
Евгений Лебедев уехал в зону спецоперации

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Взаимодействовать с избирателями будут помощники депутата.
Читать статью >>
Сергей Миронов об отмене выборов мэра Новосибирска

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

С официальным заявлением выступил глава думской фракции справороссов.
Читать статью >>
уборка снега

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

Даже в ущерб федеральным и региональным дорогам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

МТС будет брать комиссию за пополнение счета из других банков

31/01/2023, 09:33

В «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу

30/01/2023, 18:06

В Томске раскрыт картель на рынке перевозки мусора

30/01/2023, 17:45

«Шерегеш» посетило уже более миллиона туристов

30/01/2023, 17:39
Популярное

Условия въезда в Турцию для россиян в 2023 году

30/01/2023, 16:49

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

31/01/2023, 10:00

Расчеты с Беларусью стали доступнее

30/01/2023, 16:44

ВТБ в 2022 году увеличил портфель депозитов на 22%

30/01/2023, 16:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска