Индийские производители одежды могут зайти на российский рынок

Индийские компании по производству одежды могут зайти на одежный рынок России. По прогнозам экспертов. При положительном исходе Индия нарастит свой экспорт в страну почти на пять млрд. долларов, при условии, что ей удастся полноценно заменить западные бренды, покинувшие российский рынок одежды после начала спецоперации в Украине.

Так, компания Northern India Trends уже предпринимает первые шаги по налаживанию деятельности в стране, пишет «Ъ». На её фабриках отшивают такие зарубежные бренды, как Urban Outfitters, Monoprix и Maje.

Качество индийских товаров не всегда соответствует требованиям российского рынка, поэтому в перспективе возможен пошив моделей и российских дизайнеров.

После начала СВО немало индийских компаний изъявили желание зайти на российский рынок одежды, но до сих пор ни одна из них этого так и не сделала. Причина в проблемах с логистикой.

По словам Аджая Сахая, одного из руководителей FIEO, сейчас они ищут возможность доставки своих товаров в РФ через Турцию.

Ранее редакция сообщала, что производители шуб в России столкнулись с нехваткой зарубежного меха норки из-за санкций.

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