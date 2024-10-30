Рекламодателям

В Новосибирске обеспечат жильем почти 400 детей-сирот к концу 2024 года

  • 30/10/2024, 10:34
В Новосибирске обеспечат жильем почти 400 детей-сирот к концу 2024 года
В частности, обеспечат жильем 382 ребенка. Это на 42 человека больше, чем планировалось

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, обеспечение жильем детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, — это важная и ответственная задача. В этом году удалось превысить запланированные показатели, наблюдая позитивную динамику в сокращении числа ожидающих квартиры.

В 2024 году департамент социальной политики администрации Новосибирска будет продолжать работу по обеспечению жильем данной категории граждан. На эти цели было выделено более 1,6 миллиарда рублей. На текущий момент 373 человека уже получили квартиры: 223 из них — через покупку жилья, а 150 — благодаря выданным сертификатам.

Ольга Потапова, руководитель департамента социальной политики, отметила необходимость обновления данных в учетных документах граждан, зарегистрированных в списке детей-сирот.

В Новосибирске действуют два способа обеспечения жильем детей-сирот: выдача сертификатов и покупка готового жилья. При оформлении сертификатов квартиры становятся личной собственностью, в то время как жилье по договору социального найма предоставляется на 5 лет.

Приобретение квартир для детей-сирот осуществляется как в самом городе, так и в близлежащих населённых пунктах. Для маломобильных граждан вопросы решаются индивидуально с учетом необходимых условий. Закупка продолжится, запланировано приобрести еще девять квартир до конца года, обеспечив жильем 382 человека вместо запланированных 340. В 2025 году на эти цели выделят 2,3 миллиарда рублей.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

29

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За девять месяцев сибирские таможни завели 83 уголовных дела по лесному экспорту
30/10/24 11:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске обеспечат жильем почти 400 детей-сирот к концу 2024 года
30/10/24 10:34
Власть
Без отопления осталось 470 домов в Новосибирске
30/10/24 10:00
Общество
Доля нераспроданных новостроек в Новосибирске составляет 58 процентов
30/10/24 9:30
Недвижимость
Почти 40 автомобилей сгорело за месяц в Новосибирской области
30/10/24 9:00
Общество
S7 Airlines возобновила прямые перелеты из Новосибирска в Бангкок
30/10/24 8:30
Транспорт Туризм
Новосибирской области спишут более 146 млн рублей по бюджетному кредиту
29/10/24 19:00
Власть Финансы
В Академгородке все провода с улиц уберут под землю
29/10/24 18:30
Бизнес Власть Город
Новосибирские шеф-повара выбирают продукцию местных производителей
29/10/24 18:15
Бизнес
Стоимость ОСАГО для водителей Новосибирска одна из самых высоких в России
29/10/24 18:00
Общество Страхование
Цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев
29/10/24 17:40
Общество
Прокуратура требует для виновников взрыва на Линейной более 10 лет
29/10/24 17:15
Право&Порядок
20 тонн радужной форели привезли из Узбекистана в Новосибирск
29/10/24 17:00
Бизнес
Новосибирская «Кузина» избежала фактического дефолта
29/10/24 16:30
Бизнес Финансы
Михаила Обласова освободили в зале суда
29/10/24 16:00
Бизнес Власть Недвижимость Право&Порядок
Андрей Клюзов переходит на работу в администрацию президента России
29/10/24 15:30
Власть Отставки и назначения
Новосибирские компании снова обвиняются в создании медицинского картеля
29/10/24 15:00
Бизнес Медицина Право&Порядок
«Тотальный запрет на завоз их семей»: новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию
29/10/24 14:45
Власть Общество Политика
Дочерняя компания ГК «Расцветай» купила землю в военном городке под Новосибирском
29/10/24 14:30
Бизнес Недвижимость
В Новосибирской области участились случаи пропажи людей
29/10/24 14:00
Общество Право&Порядок
Популярное
В Новосибирске мужчина более 10 лет ездил по поддельному удостоверению
30/10/24 10:30
Мужчину, укравшего восемь пачек сливочного масла, задержали в Новосибирске
29/10/24 19:30
В Новосибирской области ребенок достал нож после замечания
29/10/24 17:30
Гинеколог объяснила причины раннего наступления менопаузы
29/10/24 17:24
Задержана группа, оказывающая нелегальные услуги мигрантам в Новосибирской области
29/10/24 13:30
Любительница тихой охоты нашла в лесу «кубок эльфов»
29/10/24 13:00
Новости компаний
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»
28/10/24 9:00
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска