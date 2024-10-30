В Новосибирске обеспечат жильем почти 400 детей-сирот к концу 2024 года

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, обеспечение жильем детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, — это важная и ответственная задача. В этом году удалось превысить запланированные показатели, наблюдая позитивную динамику в сокращении числа ожидающих квартиры.

В 2024 году департамент социальной политики администрации Новосибирска будет продолжать работу по обеспечению жильем данной категории граждан. На эти цели было выделено более 1,6 миллиарда рублей. На текущий момент 373 человека уже получили квартиры: 223 из них — через покупку жилья, а 150 — благодаря выданным сертификатам.

Ольга Потапова, руководитель департамента социальной политики, отметила необходимость обновления данных в учетных документах граждан, зарегистрированных в списке детей-сирот.

В Новосибирске действуют два способа обеспечения жильем детей-сирот: выдача сертификатов и покупка готового жилья. При оформлении сертификатов квартиры становятся личной собственностью, в то время как жилье по договору социального найма предоставляется на 5 лет.

Приобретение квартир для детей-сирот осуществляется как в самом городе, так и в близлежащих населённых пунктах. Для маломобильных граждан вопросы решаются индивидуально с учетом необходимых условий. Закупка продолжится, запланировано приобрести еще девять квартир до конца года, обеспечив жильем 382 человека вместо запланированных 340. В 2025 году на эти цели выделят 2,3 миллиарда рублей.