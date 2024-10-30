За девять месяцев сибирские таможни завели 83 уголовных дела по лесному экспорту

С начала года таможенники завели 83 уголовных дела по контрабанде древесины и легализации незаконных доходов при экспорте лесоматериалов.

Больше всего правонарушений выявили правоохранители Красноярской таможни (21). 17 случаев — сотрудники Сибирской оперативной таможни, 13 — Иркутской и 12 —Алтайской. Помимо этого, иркутские таможенники пресекли незаконную деятельность в сфере лесоэкспорта трех организованных преступных групп. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью СТУ.

В результате за девять месяцев этого года таможенники изъяли у нарушителей более 1,4 тыс. куб. метров лесоматериалов, подготовленных к незаконному вывозу. Общая сумма контрафакта составила более 8,4 млн рублей.

Помимо этого, сибирские таможенники открыли более 1,8 тыс. дел об административных правонарушениях по фактам нарушений таможенного и валютного законодательства, выявленных при транспортировке лесоматериалов.

— Для совершения преступлений, связанных с незаконным вывозом древесины, чаще всего злоумышленники заявляют в декларациях недостоверные сведения о производителе товара, а также используют подложные товаросопроводительные документы, — пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Ранее редакция сообщала, что таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 600 млн рублей.