В Новосибирске мужчина более 10 лет ездил по поддельному удостоверению

В Новосибирске водитель предстанет перед судом за хранение и использование заведомо поддельного удостоверения.

— 21 августа 2024 г. на территории Центрального района Новосибирска сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Лексус GX-460» под управлением 49-летнего мужчины, — отмечают в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проверки по базе данных выданных удостоверений сотрудники ДПС выяснили, что водительское удостоверение было выдано на имя другого человека. Новосибирец более 10 лет использовал поддельные документы после того, как в 2014 году был лишён прав.

В 2014 году в Москве он приобрёл поддельное водительское удостоверение у неустановленного лица за определённую плату. Изготовлено оно было не на предприятии «Гознак».

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за поддельного свидетельства о регистрации женщина села в тюрьму Новосибирска.