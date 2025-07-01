Рынок такси Новосибирска сократится из-за ужесточения требований к перевозчикам

В 2025 году могут закрыться 20% российских таксопарков. В 2026 году рынок сократится еще на 10% игроков. Причина — ужесточение регулирования рынка перевозок, сообщает газета «Известия». За последние три года в РФ появилось много новых законов: о реестре, спецстраховании ответственности водителей и их личных данных. В 2025 году также вступил в силу закон о локализации производства автомобилей. Список разрешенных марок станет известен к концу года, а приобрести их автопаркам нужно уже к марту 2026.

При этом доходность перевозок за последние три года упала с 16% до 6%.

— Новосибирску тоже грозит серьезное сокращение рынка. Только чуть позже. Наибольшее влияние на этот тренд окажет локализация такси: она начнется у нас с 2028 года. Но, возможно, и раньше. Китайские автомобили не выхаживают по 5 лет, условно говоря, за это время машина себя отбивает. Еще одной причиной у нас станет отсутствие запчастей. Их просто нет на данный момент. Ты приезжаешь в ремонт, а тебе говорят: «Деталь будет через полгода». А как машина такси не может столько стоять просто так. Плюс на выросла цена на само авто, а стоимость поездки осталась прежней, — говорит Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси.

Участники рынка не исключают, что сокращение количества игроков приведет к росту цены на поездки. Еще одно последствие — переход таксистов на серый рынок. Практика последних лет показывает, что при ужесточении законодательства водители, зарабатывающие на автоперевозках, уходят из легального поля.

По данным 2ГИС, в Новосибирске услуги такси сегодня предлагают 293 компании. Среди них «Мегаполис такси», «Мой город», «Такси E-class», «Альбатрос Трансфер» и т.д. При этом 90% заказов проходит через приложение «Яндекс».

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации такси повысил продажи иномарок для перевозчиков. Не исключено, что это вызвано широким выбором и привлекательными ценами на подержанные автомобили.