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На капоте японского седана прокатились две девушки по Новосибирску

  • 09/07/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Две девушки покатались на капоте японского седана по Новосибирску
За нарушение перевозки пассажиров водителю выписан штраф

Две девушки прокатились по Новосибирску на капоте японского седана. Дорожная камера по улице Героев Революции запечатлела этот момент, и видео быстро распространилось в соцсетях.

В региональном управлении МВД России по Новосибирской области изданию Om1 Новосибирск сообщили, что  сотрудниками полка ДПС Госавтоинспекции в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Ему выписан штраф в 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ).

По данным МЧС по Новосибирской области, за первые 6 месяцев 2025 года пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на ликвидацию последствий 1413 дорожно-транспортных происшествий, при которых 117 человек погибли и 1671 травмированы. Были спасены 63 человека.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту. Он разогнался до 170 километров в час.

Источник фото: АСТ-54

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф автомобиль


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