На капоте японского седана прокатились две девушки по Новосибирску

Две девушки прокатились по Новосибирску на капоте японского седана. Дорожная камера по улице Героев Революции запечатлела этот момент, и видео быстро распространилось в соцсетях.
В региональном управлении МВД России по Новосибирской области изданию Om1 Новосибирск сообщили, что сотрудниками полка ДПС Госавтоинспекции в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Ему выписан штраф в 1000 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ).
По данным МЧС по Новосибирской области, за первые 6 месяцев 2025 года пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на ликвидацию последствий 1413 дорожно-транспортных происшествий, при которых 117 человек погибли и 1671 травмированы. Были спасены 63 человека.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту. Он разогнался до 170 километров в час.
Источник фото: АСТ-54
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