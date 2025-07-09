В Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки с 70 лет

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил о разработке нового законопроекта. Он предлагает выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 70 лет. Кроме того, он предлагает увеличить размер выплаты. Об этом говорится в документе, направленном в правительство РФ.

В пояснительной записке указано, что повышение фиксированной выплаты предлагается сделать дифференцированным: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или при инвалидности первой группы — на 200%, с 90 лет — на 300%.

Нилов рассказал ТАСС, что идея пришла ему во время разговора с пенсионером из Луганска, который много лет работал на опасном производстве.

По мнению депутата, нынешняя фиксированная выплата (8 907,7 рубля в 2025 году) слишком маленькая, а установленный возрастной порог не позволяет многим пожилым людям воспользоваться этим правом. Нилов отметил, что до 80 лет в России доживают лишь 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — 16% и 34% соответственно.

Стоит отметить, что отправка документа в правительство — это не то же самое, что его внесение в Госдуму. При рассмотрении законопроекта важно оценить дополнительные расходы и возможности федерального бюджета. Инициатива Нилова, предполагает значительное увеличение пенсионных выплат, следовательно, может привести к росту расходов.

Напомним, с 1 августа 2025 года в Новосибирске стартуют массовые индексации пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчёт произойдёт автоматически на основе пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. Максимальная прибавка составит 437,07 рублей. Это связано с тем, что один индивидуальный пенсионный коэффициент будет стоить 145,69 рублей.

Минимальные пенсии в регионах зависят от прожиточного минимума. В Новосибирской области прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 945 рублей.

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