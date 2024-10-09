В Новосибирске обсудили изменения на рынке занятости региона

8 октября в Новосибирске прошел пресс-завтрак, посвященный теме «Изменения на рынке занятости Новосибирска и Новосибирской области». В рамках мероприятия специалисты «Авито Работа» поделились ключевыми наблюдениями о рынке занятости региона, а также о конкуренции между компаниями за внимание соискателей, форматах трудоустройства и значимых критериях, которые кадровики учитывают при выборе работодателя.

Кроме того, участники обсудили портреты соискателей и их запросы. В частности, были представлены данные о самых популярных и высокооплачиваемых профессиях в регионе, а также специальностях в офисном секторе и особенностях молодежного рынка труда.

Таким образом, служащие банков стали наиболее востребованными профессионалами в финансовом секторе нашего региона. Специалисты по ремонту автомобилей демонстрируют наибольший рост предложений по заработной плате, а интерес к офисным вакансиям увеличился на 17% за последний год. При этом, новосибирцы считают IT, инвестиции и юриспруденцию самыми привлекательными областями для карьеры своих детей.

По словам Кирилла Пшеничных, директора категории «Офисные профессии» Авито Работы, современный рынок труда стремительно трансформируется, и одним из ключевых трендов становится ускорение процессов поиска работы и найма персонала. Цифровизация и внедрение автоматизированных инструментов, предлагаемых джоб-платформами, играют в этом процессе решающую роль. Согласно нашим данным, 99% жителей Сибири, искавших работу за последний год, использовали для этого интернет, обращаясь к различным онлайн-ресурсам со своих смартфонов, ноутбуков или компьютеров. Это свидетельствует о том, что традиционные методы поиска работы, такие как обращение в кадровые агентства или просмотр объявлений в газетах, уходят в прошлое, уступая место удобству и доступности онлайн-платформ.

Екатерина Салостий, региональный представитель Авито Работы в Сибири рассказала, что в процессе поиска работы жители Сибири выделяют размер зарплаты как ключевой фактор, на который обращают внимание в 71% случаев. Также значительную роль для соискателей из Сибирского федерального округа играют гибкие условия труда, такие как свободный график и возможность выбора гибридного формата (45%), а также положительные отзывы о работодателе со стороны сотрудников (31%). В пятёрку главных факторов вошли «Хорошая репутация компании» (29%) и «Четкое описание рабочих условий и обязанностей» (28%).