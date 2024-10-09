Получать кредиты в МФО становится сложнее

— Микрокредитование продолжает оставаться непростым с точки зрения ведения бизнеса рынком: с одной стороны, он характеризуется повышенными рисками, с другой — серьезным вниманием со стороны регулятора. Конечно, ужесточения сказались на количество отказов по заявкам — их стало больше. МФО изменяют свои скоринг-модели и пересматривать свое отношение к клиентам: тот, кто еще год назад получал одобрение, сегодня с высокой вероятностью уже могут отказать в займе. Если в общем объеме выдач «хороших» клиентов больше не становится, то объем «плохих» клиентов в выдаче приходится сокращать.

Чтобы сохранять объемы выдач на привычном для себя уровне, мы стремимся работать с лучшим трафиком по качеству клиентов. Относительно высокие по сравнению с банками процентные ставки и высокая оборачиваемость сегодня не приносят должного финансового эффекта — регулярные ужесточения со стороны регулятора приводят к сокращению объемов отрасли. В этих непростых условиях микрофинансовые компании пытаются находить законные возможности для сохранения выдачи, чтобы сохранить рентабельность, но этих возможностей становится все меньше. В IV квартале 2024 года рынок снова ждет изменение МПЛ, которое отразится на всех участниках. Полагаем, что не все игроки смогут его пережить.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера