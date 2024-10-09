Мэрия Новосибирска «надавила» на собственника котельной в Первомайке

Мэрия предприняла все возможные меры для воздействия на частную компанию ООО «СТК», которая является собственником газовой котельной. Из-за этой котельной в одном из жилых массивов Первомайского района возникли проблемы с отоплением.

В прокуратуру было направлено обращение с просьбой провести проверку качества тепловой энергии, поставляемой в Первомайский район.

В сентябре на территории района был введён режим повышенной готовности для минимизации рисков, связанных с частным поставщиком тепла. Вчера стало известно, что на территории жилмассива введен режим ЧС.

— В настоящее время температура в системе отопления доведена до 64 градусов. Ситуация на контроле служб, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что по требованию Бастрыкина в отрезанном от отопления Первомайском районе прошла проверка.