В Новосибирске обсудили создание синхротрона

Тема рассмотрена с участием ведущих российских ученых на прошедшем в Новосибирском Академгородке расширенном заседании Секции ядерной физики Отделения физических наук РАН, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе заседания рассматривались вопросы участия Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в создании установок класса мегасайенс и проведении экспериментов с их использованием, а также роль НГУ в подготовке кадров для исследовательской инфраструктуры установок класса мегасайенс.

— Мы обсуждаем наши достижения, наши результаты, движение вперед, как мы будем двигаться в нашей стране, конечно, с учетом и в рамках международного сотрудничества. Это одна часть, а вторая часть – это обсуждение планов реализации крупномасштабных проектов в Российской Федерации, прежде всего в Новосибирске – это СКИФ, это подготовка к созданию Супер чарм-тау фабрики, целый ряд других проектов, которые реализуются, или предполагаются к реализации в других центрах, — отметил академик РАН, заместитель академика-секретаря ОФН РАН, руководитель СЯФ ОФН РАН Валерий Рубаков.

В свою очередь, академик РАН, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук подчеркнул, что университет будет принимать активное участие в подготовке кадров для установок класса мегасайенс в рамках проекта «Академгородок 2.0».

— Основной задачей университета на данном этапе будет подготовка специалистов для Сибирского кольцевого источника фотонов. Мы здесь выступаем как флагманский университет, и сейчас уже в университете запущены магистерские программы, создана рабочая группа по подготовке специалистов как для обслуживания СКИФа, так и для работы на станциях, которые будут внедрены в эту установку, — отметил ректор НГУ.

Напомним, в Новосибирской области разработан и реализуется проект «Академгородок 2.0», направленный на достижения показателей национального проекта «Наука». Целью проекта является создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирского научного центра. Проект «Академгородок 2.0» предполагает комплексное развитие территории. Он включает в себя создание и развитие объектов научной, инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Флагманским проектом программы является Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – ЦКП «СКИФ». Правительством Новосибирской области совместно с СО РАН сформирован и проходит процедуру согласования перечень из 33 первоочередных проектов развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Новосибирского научного центра, которые будут обеспечивать функционирование научных проектов, в том числе и проект ЦКП «СКИФ».

Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 года определены государственный заказчик и застройщик ЦКП «СКИФ», а также объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в его проектирование и строительство. Размер федеральных бюджетных ассигнований на реализацию проекта в ценах 2019 года составляет 37,1 млрд. руб. В настоящее время на проведение в 2020 году проектных работ доведены денежные средства в размере 1 млрд. руб.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области